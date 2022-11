Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Στις 21 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση

Ο Υπουργός Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί.

Περισσότεροι από 940.000 πολίτες έχουν υποβάλει, μέχρι στιγμής, αίτηση στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mythermansi), σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Παράλληλα όπως σημειώνει ο υπουργός, «οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογεί σε 3 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022».

Εξηγεί παράλληλα ότι «οι παλαιοί δικαιούχοι δύνανται να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή θα συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «από τις 14 Οκτωβρίου 2022, η κυβέρνηση έχει μειώσει το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές, χορηγώντας επιδότηση ύψους 25 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία. Με τις παρεμβάσεις αυτές, που συνολικά ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στα νοικοκυριά, και κατά την παρούσα, ενεργειακή, κρίση».

Τονίζει επίσης ότι «η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της για οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη στήριξη των νοικοκυριών - ιδίως των πιο ευάλωτων - έναντι του αυξημένου κόστους προμήθειας καυσίμων θέρμανσης κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, έχει διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και έχει αυξήσει τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης».

Να σημειωθεί ότι, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του εφετινού επιδόματος θέρμανσης έχουν αυξηθεί στα 16.000 ευρώ για τους άγαμους και στα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξημένα κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Παράλληλα, το επίδομα έχει αυξηθεί από 300 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με βαθμο-ημέρες, σε 350 ευρώ.

Επιπλέον, όσοι δικαιούχοι καταναλώσουν, για πρώτη φορά εφέτος, πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων, πλην φυσικού αερίου, δικαιούνται διπλάσιου επιδόματος. Έτσι, νέοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και παλαιοί δικαιούχοι οι οποίοι παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις λοιπές επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση μπορούν να λάβουν επίδομα ύψους έως 1.600 ευρώ.

Τέλος να υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

