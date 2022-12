Υγεία - Περιβάλλον

Νομοσχέδιο για το ΕΣΥ: Πορεία υγειονομικών στο Σύνταγμα (εικόνες)

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι έξω από τη Βουλή όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας.

Διαδηλωτές όλων των ηλικιών ζήτησαν μέσω της διαμαρτυρίας τους να μην ψηφιστεί το σχέδιο νόμου και τα άρθρα, που θεσπίζουν τη μερική απασχόληση και την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις.

Πλήθος φορέων, σωματείων, συλλογικοτήτων, φοιτητικοί σύλλογοι ζήτησαν δωρεάν Υγεία για όλους και όλες ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά και της ΑΔΕΔΥ.

«Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ», «Όχι στα νοσοκομεία επιχειρήσεις», «όχι στο πλιάτσικο στις τσέπες» έγραφαν μεταξύ άλλων τα πανό των εργαζομένων, που απαίτησαν επίσης μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και χρηματοδότηση για το υποβαθμισμένο σύστημα Υγείας.

Κουτσούμπας: To νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης πρέπει να απορριφθεί απ/ το ελληνικό κοινοβούλιο

"Βρισκόμαστε εδώ σε συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς, γιατί αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης πρέπει να απορριφθεί απ/ το ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να απορριφθεί απ’ όλες τις πτέρυγες, έχει απορριφθεί απ’ τον ίδιο τον ελληνικό λαό και απ’ το σύνολο των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, να αυξηθούν οι μισθοί και να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις, να φτιαχτούν οι απαραίτητες υποδομές και βεβαίως να ενισχυθεί η κρατική χρηματοδότηση απ’ τον προϋπολογισμό του κράτους".

