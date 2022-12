Αθλητικά

Μάικ Τάισον: Εάν ο Κανέλο τολμήσει να πειράξει το Μέσι επιστρέφω στα ρινγκ

Ο Μάικ Τάισον «απάντησε» στον Κανέλο μετά τις απειλές του Μεξικανού προς τον ποδοσφαιριστή.



O Λιονέλ Μέσι μετά από το παιχνίδι της Αργεντινής με το Μεξικό στο Μουντιάλ του Κατάρ εθεάθη μέσα στα αποδυτήρια να ... κλωτσά στο πάτωμα μια φανέλα του Μεξικού.

Η κίνηση του αυτή εξόργισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πυγμαχίας τον Κανέλο Αλβάρεζ ο οποίος την θεώρησε ως προσβολή προς τη σημαία του Μεξικού. Έτσι αποφάσισε να απειλήσει τον Μέσι μέσα από το Twitter.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Σε μια σειρά από tweets έγραψε εξαγριωμένος ο Κανέλο: «Ο Μέσι καθαρίζει το πάτωμα με τη φανέλα και τη σημαία μας;» και εν συνεχεία έγραψε: «Θα πρέπει να ζητήσει από τον Θεό να μην τον βρω». Το tweet του περιελάμβανε emoji με γροθιές και βρισιές.

Τον Μέσι υπερασπίστηκε ο Αγκουέρο ο οποίος απάντησε τον Κανέλο ότι ο Λιονέλ δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Εν συνεχεία μπήκαν στη μάχη τα "βαριά" όπλα. Θέση υπέρ του Μέσι πήρε και ο Μάικ Τάισον.

Ο Αμερικανός πυγμάχος απείλησε με επιστροφή στα ρινγκ εάν ο Κανέλο πειράξει τον Λιονέλ. Ο Αμερικανός είπε στο BBO Sports: «Κάποιος με το όνομα «Κανέλο» απείλησε τον Μέσι. Αν τολμήσει να αγγίξει τον Μέσι, θα πρέπει να επιστρέψω στο ρινγκ».

