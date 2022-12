Αθλητικά

Γκελαούζος: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ - Τι απαντά ο ίδιος

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος. Τι ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του.



Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Γκελαούζος. Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2017-2021) και κάτοχος του ρεκόρ του Μαραθωνίου της Αθήνας υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Μετά το άνοιγμα του πρώτου δείγματος, ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος ενημερώθηκε πως έχει βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία μέσω e-mail. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ανοιχτεί το δεύτερο δείγμα, από το οποίο θα επιβεβαιωθεί η ύπαρξη απαγορευμένης ουσίας είτε θα διαπιστωθεί αν πρόκειται περί λάθους.

Επίσημη ανακοίνωση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ανοιχτεί και το δεύτερο δείγμα. Όμως, ο ίδιος ο αθλητής τοποθετήθηκε επ 'αυτού και παραδέχτηκε πως έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του πρώτου δείγματος δηλώνοντας στο "SDNA": «Η είδηση αυτή είναι σοκ για μένα. Ήμουν στο χωριό μου για προετοιμασία στο βουνό και είδα πριν λίγες ώρες το e-mail, με το οποίο με ενημέρωναν για το εύρημα. Κατεβαίνω τώρα Αθήνα για να διαπιστώσω επ' ακριβώς τι έχει συμβεί. Θέλω να λάμψει η αλήθεια, όχι τόσο για μένα όσο για τους δικούς μου ανθρώπους».

Νωρίτερα, μέσω Social Media, o Κωνσταντίνος Γκελαούζος τοποθετήθηκε ως εξής: «Καλησπέρα σας όλους. Φτιάχνω αυτό το βιντεάκι γιατί μου έστειλαν κάτι για ένα δημοσίευμα που γράφει κάτι για εμένα. Παιδιά, εγώ κάνω κανονικά την προπόνησή μου, κατεβαίνω τώρα σκεφτείτε από το βουνό. Είναι όλα καλά, όλα καλά δεν ασχολούμαι».

