Κοινωνία

Εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία και μολότοφ κατά αστυνομικών και πυροσβεστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον φύλακα της εταιρείας ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πραγματοποίησαν άγνωστοι γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Από την επίθεση στην επιχείρηση που βρίσκεται επί της λεωφόρου Υμηττού, υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον 6 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με μολότοφ από ομάδα ατόμων που βγήκε από την Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον φύλακα της αντιπροσωπείας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Κυριακής σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αγία Βαρβάρα: Τα φρικτά βασανιστήρια και ο αποκεφαλισμός από τον πατέρα της

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι