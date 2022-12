Κόσμος

Ινδονησία - Σεμερού: οι εκρήξεις του ηφαιστείου σήμαναν συναγερμό (εικόνες)

Κάτοικοι της περιοχής σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων βρίσκονται σε επιφυλακή, έναν χρόνο μετά από την προηγούμενη έρκηξη του, που ήταν φονική.

Το ηφαίστειο Σεμερού, στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, ωθώντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση συναγερμού, έναν χρόνο αφού εξερράγη προκαλώντας πολύνεκρη καταστροφή.

Το ινδονησιακό εθνικό κέντρο ηφαιστειολογίας και πρόληψης γεωλογικών καταστροφών (PVMBG) αύξησε στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στο όρος Σεμερού, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Kompas.

Το κέντρο θεωρεί πως υπάρχει «κίνδυνος» για τις «κατοικημένες περιοχές» γύρω από το ηφαίστειο, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο η δραστηριότητα «να ενταθεί».

Από το όρος Σεμερού, στο ανατολικό τμήμα της Ιάβας, σε υψόμετρο 3.676 μέτρων, αναδίδεται νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έχει φθάσει σε ύψος 1,5 χιλιομέτρου περίπου.

Το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 640 χιλιομέτρων ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας στις 02:46 (τοπική ώρα· χθες Σάββατο στις 21:46 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μέχρι στιγμής. Οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Ο εκπρόσωπος του κέντρου, ο Θορικούλ Χακ, είπε πως έχουν αρχίσει εσπευσμένες απομακρύνσεις πολιτών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παρακολουθεί την κατάσταση, καθώς εκτιμούσε πως υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

Στην προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου Σεμερού, πριν από έναν χρόνο, είχαν χάσει τη ζωή τους 51 άνθρωποι. Άλλοι σχεδόν 10.000 κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη. Σεισμική δόνηση τον περασμένο μήνα στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους.

Το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μετρά σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια.

