Μουντιάλ 2022 – Αργεντινή: Πανηγυρισμοί στους δρόμους όλης της χώρας

Φρενίτιδα για την «αλμπισελέστε» στην χώρα του τάνγκο. 45.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία του Μπουένος Άιρες για να δουν τον αγώνα με την Αυστραλία.

Ο Λιονέλ Μέσι και η... παρέα του έδωσαν την ευκαιρία σε ολόκληρη την Αργεντινή να πανηγυρίσει για την επικράτηση επί της Αυστραλίας στη φάση των «16» του Μουντιάλ με 2-1, αποτέλεσμα που έστειλε την «αλμπισελέστε» στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Μετά τη λήξη του αγώνα με τους "Socceroos", χιλιάδες Αργεντινοί με σημαίες και φανέλες της εθνικής βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να πανηγυρίσουν για την επιτυχία της ομάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή την Ολλανδία στους «8».

«Εάν ο Μέσι είναι εκεί, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά» είπε η Λουσίλα Μπουσταμέντε, η οποία φορούσε φανέλα της εθνικής Αργεντινής και πανηγύριζε στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μετά τον αγώνα. Ο Μέσι, ο οποίος κόντρα στην Αυστραλία έπαιξε το χιλιοστό παιχνίδι στη σπουδαία καριέρα του, άνοιξε το σκορ με τα «καγκουρό» και βοήθησε σημαντικά τους Νοτιαμερικανούς να φτάσουν στους προημιτελικούς. Πάντως, ο 35χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος αγωνίζεται στο πέμπτο Μουντιάλ της καριέρας του, κρατάει χαμηλούς τόνους, καθώς μετά τον αγώνα δήλωσε ότι «πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, κάναμε άλλο ένα βήμα και τώρα έρχεται ένα δύσκολο».

Οι Αργεντινοί φίλαθλοι, κάποιοι από τους οποίους ανέβαλαν την αγορά κατοικιών (!), προκειμένου να δουν τον Μέσι να αγωνίζεται στο Μουντιάλ, ελπίζουν ότι η «αλμπισελέστε» θα στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο τρόπαιό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978, όταν φιλοξένησε την τελική φάση, και το δεύτερο το 1986 στο Μεξικό, με... μαέστρο της εθνικής τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Το πίστευα πολύ ότι θα νικούσαμε, είναι ανεξήγητο πως νιώθω -και ακόμη περισσότερο με όλους αυτούς τους ανθρώπους έτσι- ενθουσιασμένος» είπε ο 51 ετών Φαμπιάν Ριβέρος, αφού παρακολούθησε τον αγώνα σε πλατεία στην πρωτεύουσα της Αργεντινής μαζί με 45.000 άτομα.

