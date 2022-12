Οικονομία

“Πελοπόννησος 2030” - Μητσοτάκης: 200+ έργα με πάνω από 5 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα και αρκετές πρόσθετες παρεμβάσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε το μεσημέρι στην παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2030, προϋπολογισμού 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα και αρκετές πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Κρίναμε σκόπιμο την ίδια φροντίδα που δείχνουμε για τα μεγάλα τουλάχιστον δύο αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να τη δείξουμε σε κάθε Περιφέρεια της πατρίδας μας, διότι έτσι αντιλαμβάνομαι προσωπικά, αλλά και το επιτελείο μου, την έννοια της δίκαιης ανάπτυξης. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι καμία Περιφέρεια της χώρας, καμία Περιφερειακή Ενότητα δεν μένει πίσω και ότι ο πολίτης της πατρίδας μας, ασχέτως που ζει, έχει τις ίδιες ευκαιρίες να προκόψει στη ζωή του, αλλά και την ίδια πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε, όντως, στην πατρίδα μας να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών», τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

Με το Σχέδιο κινητοποιούνται πάνω από 5 δισ. δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

Αναλύοντας τις αναπτυξιακές δράσεις που δρομολογούνται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο κινητοποιεί παραπάνω από 5 δισεκατομμύρια δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε μια σειρά από δράσεις. Κάποιες έρχονται να διορθώσουν εκκρεμότητες από το παρελθόν, ελλείψεις που παρουσίασε διαχρονικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και κάποιες -αρκετές θα έλεγα- είναι αναπτυξιακές δράσεις που μας φέρνουν σε επαφή με ένα μέλλον το οποίο είναι ήδη μπροστά μας και το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε, είτε πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση. Διότι για εμάς η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται, και η οποία πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας μας, δεν αρκεί να αποτυπώνεται σε έναν υψηλό δείκτη ανάπτυξης», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ανάπτυξη με περισσότερες θέσεις εργασίας, αύξηση μισθών, φιλική στο περιβάλλον, εναρμονισμένη στις ψηφιακές προκλήσεις

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Τι σημαίνει τελικά αυτό το σχεδόν 6% ανάπτυξη που προβλέπεται φέτος για το οποίο δικαίως έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι; Είναι μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να δημιουργεί πρώτα και πάνω από όλα νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Το ξέρουμε ότι είμαστε ακόμα σε μια χώρα που οι μισθοί είναι χαμηλοί, αλλά όσο πιο γρήγορα τρέχει η ανάπτυξη τόσο πιο έντονη θα είναι και η πίεση στους εργοδότες να αυξάνουν τους μισθούς.

Η ανάπτυξη πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του αναπτυξιακού μας σχεδίου για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις μεγάλες ψηφιακές προκλήσεις. Πόσο σημαντικά, παραδείγματος χάρη, είναι τα προγράμματα τα οποία θα βγουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το επόμενο ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να δώσουμε ψηφιακά εργαλεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εξακολουθούν να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές.

Και βέβαια -όπως είπα- η αύξηση πρέπει να είναι δίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περιοχές της χώρας αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν μέρισμα σε αυτήν την ανάπτυξη».

Ο πυρήνας του Μαινάλου θα κηρυχθεί «απάτητος δρυμός»

«Το Μαίναλο θα προστατευθεί, ο πυρήνας του Μαινάλου θα κηρυχθεί “απάτητος δρυμός”. Έχουμε χώρο εξάλλου, για να τοποθετήσουμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σε άλλες περιοχές όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι σχετικά μικρότερη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί, στο τέλος του ενημερωτικού σημειώματος, ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.

Η Πελοπόννησος του 2030

Το Σχέδιο για την Πελοπόννησο του 2030 κινείται σε τέσσερις μεγάλους άξονες: την ανάπτυξη δικτύων και υποδομών, την εισροή επενδύσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τέλος την αναβάθμιση δομών και υπηρεσιών για τη στήριξη κάθε κατοίκου και την κάλυψη των αναγκών του.

Το χαρτοφυλάκιο των έργων περιλαμβάνει την κατασκευή νέων οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, όπως ο άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου στο τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων όσον αφορά την ασφάλεια του οδικού δικτύου και η σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Κιάτο - Διακοφτό, η οποία αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου για τη διασύνδεση του Κιάτου με τη Ροδοδάφνη.

Προβλέπονται επίσης επενδύσεις για την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, όπως η επέκταση του συστήματος 400kV προς τη Μεγαλόπολη ώστε να αυξηθεί δραστικά η δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικών φορτίων από και προς την Πελοπόννησο και η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Κόρινθο και την Τρίπολη, ενώ ήδη έχουν ενεργοποιηθεί στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση και καταρτίζονται δράσεις για την αποκατάσταση εδαφών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης λιγνιτικών περιοχών.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή νέας πίστας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, διεθνών προδιαγραφών, στον νυν χώρο της πίστας motocross στη Μεγαλόπολη. Έχουν παράλληλα δρομολογηθεί έργα για την αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών μνημείων αλλά και «διαδρομές» που είναι αφιερωμένες συνεκτικά στην ιστορία της Πελοποννήσου, με έμφαση σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.

Στο σκέλος της παιδείας, εκτελούνται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και την ανέγερση σχολικών μονάδων ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού στη Μεσσηνία και η ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στη Λακωνία. Για την υγεία, προβλέπεται η αναβάθμιση του εξοπλισμού κέντρων υγείας και νοσοκομείων, η προμήθεια ασθενοφόρων αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση πολλών δημόσιων δομών.

Σε ό,τι αφορά την τόνωση του πρωτογενούς τομέα, υλοποιείται η συνολική αντιμετώπιση των αρδευτικών ζητημάτων της Περιφέρειας, με την κατασκευή των φραγμάτων Μιναγιώτικου, Κελεφίνας, Ασωπού και Φιλιατρινού, καθώς και με την ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων στη λίμνη Τάκα.

Προβλέπεται επίσης η επίλυση χρόνιων προβλημάτων και κενών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Στο χαρτοφυλάκιο του Σχεδίου έχουν ενσωματωθεί τρία Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και δύο Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Κορινθία και την Αργολίδα.

Στο Σχέδιο έχουν επίσης ενταχθεί σειρά αντιπλημμυρικών έργων, συνολικής αξίας 234 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η κατασκευή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Τρίπολη.

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσου, τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου τους παρουσίασαν κατά σειρά:

- O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου του

- Ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης για τα έργα υποδομών στην Πελοπόννησο και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς για το σιδηροδρομικό δίκτυο

- O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας για την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων

- O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης για τα λιμάνια και ο Στέφανος Γιουρέλης, εντεταλμένος σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ Υπερταμείου, για τις επενδύσεις σε μαρίνες

- O Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις

- O Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης για την επόμενη προγραμματική περίοδο και ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία και Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας για την έρευνα και την καινοτομία και τη διασύνδεση του τοπικού πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας

- O Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας για τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον τουρισμό

- O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι με τα νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα θα δημιουργηθούν 68.000 ακόμα θέσεις εργασίας (ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωνε 10.000 το χρόνο). Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε για το ζήτημα της εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού, και για τη στήριξη της απασχόλησης στη μεταλιγνιτική μετάβαση

- H Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως για την ενίσχυση των δομών κάθε βαθμού εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο

- O Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για τις Υπηρεσίες Υγείας Μίνα Γκάγκα για την αναβάθμιση του χάρτη της δημόσιας υγείας στην Πελοπόννησο

- O Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας για τις δράσεις από το Πρόγραμμα «Τρίτσης»

- O Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης για την νέα πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού (motocross κλπ).

- O Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό.

Συμμετείχαν επίσης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο βουλευτής Αρκαδίας Κωνσταντίνος Βλάσης, ο βουλευτής Αργολίδος Γιάννης Ανδριανός, ο βουλευτής Κορινθίας Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι βουλευτές Λακωνίας, Αθανάσιος Δαβάκης και Νεοκλής Κρητικός και οι βουλευτές Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Πριν από την παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκαν θεματικές συσκέψεις Υπουργών με τους εκπροσώπους φορέων, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά τα έργα:

- Θέματα Ανάπτυξης & Ενεργειακής Μετάβασης στο Επιμελητήριο Αρκαδίας (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία και Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, Διοικητής της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρος Πρωτοψάλτης, Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Μετάβαση ΑΕ) Γιάννης Μπούκης)

- Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Παλαιό Δημαρχείο (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος)

- Θέματα Τουρισμού-Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Ξενοδοχείο Μαίναλο (Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου)

- Θέματα Πρωτογενούς Τομέα στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννίδης)

- Θέματα Υγείας στο Εργατικό Κέντρο (Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για τις Υπηρεσίες Υγείας Μίνα Γκάγκα)



*Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2030*

Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι πάντα ιδιαίτερα όταν επισκέπτομαι την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά εδώ την Τρίπολη, αλλά κ. Περιφερειάρχα και για δύο πρόσθετους προσωπικούς λόγους.

O πρώτος είναι ότι -όπως έχω ξαναπεί- η καταγωγή του παππού μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Και δεύτερον διότι εξακολουθώ να έχω πάντα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τις 40 μέρες που πέρασα στην Τρίπολη το 1991 μαζί με κάποιους οι οποίοι βρίσκονται κι εδώ μαζί μας στο ακροατήριο, υπηρετώντας την στρατιωτική μου θητεία στην Αεροπορία.

Πράγματι, σας κουράσαμε και σας ζητώ προκαταβολικά συγνώμη, όμως θεώρησα απαραίτητο παρουσία πολλών στελεχών της Κυβέρνησης να σας παρουσιάσουμε σήμερα ψήγματα μόνον ενός συνεκτικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αυτό το έντυπο, το οποίο θα το βρείτε αναρτημένο πια στην ιστοσελίδα της Κυβέρνησης, αποτυπώνει και εδώ, αγαπητέ Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, στην Πελοπόννησο την αντίληψή μας για το τι σημαίνει πραγματικά μακροχρόνιος αλλά και οριζόντιος αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο οποίος καλύπτει όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου.

Το ίδιο κάναμε πριν από λίγες μέρες και στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα, το κάνουμε κάθε χρόνο για τη Θεσσαλονίκη. Κρίναμε σκόπιμο την ίδια φροντίδα που δείχνουμε για τα μεγάλα τουλάχιστον δύο αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να τη δείξουμε σε κάθε Περιφέρεια της πατρίδας μας, διότι έτσι αντιλαμβάνομαι προσωπικά, αλλά και το επιτελείο μου, την έννοια της δίκαιης ανάπτυξης.

Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι καμία Περιφέρεια της χώρας, καμία Περιφερειακή Ενότητα δε μένει πίσω και ότι ο πολίτης της πατρίδας μας, ασχέτως από το που ζει, έχει τις ίδιες ευκαιρίες να προκόψει στη ζωή του, αλλά και την ίδια πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε, όντως, στην πατρίδα μας να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.

Μίλησαν οι Υπουργοί και τα στελέχη της Κυβέρνησης αναλυτικά για το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου, το οποίο πραγματικά είναι αποτέλεσμα μίας πολύ συστηματικής διαβούλευσης με την Περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Παναγιώτη Νίκα για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε και για την προθυμία με την οποία και ο ίδιος χρησιμοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας για έργα και δράσεις που εντάσσονται και αυτές με τον τρόπο τους σε αυτό το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Ένα σχέδιο το οποίο κινητοποιεί παραπάνω από 5 δισεκατομμύρια δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε μια σειρά από δράσεις. Κάποιες έρχονται να διορθώσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, ελλείψεις που παρουσίασε διαχρονικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και κάποιες -αρκετές θα έλεγα- είναι αναπτυξιακές δράσεις που μας φέρνουν σε επαφή με ένα μέλλον το οποίο είναι ήδη μπροστά μας και το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε, είτε πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση.

Διότι για εμάς η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται και η οποία πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας μας δεν αρκεί να αποτυπώνεται σε έναν υψηλό δείκτη ανάπτυξης.

Τι σημαίνει τελικά αυτό το σχεδόν 6% το οποίο λέμε και για το οποίο δικαίως έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι. Είναι μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να δημιουργεί πρώτα και πάνω από όλα νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Το ξέρουμε ότι είμαστε ακόμα σε μια χώρα που οι μισθοί είναι χαμηλοί, αλλά όσο πιο γρήγορα τρέχει η ανάπτυξη τόσο πιο έντονη θα είναι και η πίεση στους εργοδότες να αυξάνουν τους μισθούς.

Η ανάπτυξη πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του αναπτυξιακού μας σχεδίου για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας.

Η ανάπτυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις μεγάλες ψηφιακές προκλήσεις. Πόσο σημαντικά, παραδείγματος χάρη, είναι τα προγράμματα τα οποία θα βγουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το επόμενο ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να δώσουμε ψηφιακά εργαλεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εξακολουθούν να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές.

Και βέβαια -όπως είπα- η αύξηση πρέπει να είναι δίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περιοχές της χώρας αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν μέρισμα σε αυτήν την ανάπτυξη.

Δεν θα διατρέξω αναλυτικά τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν. Θα πω ενδεικτικά πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται σε κρίσιμες υποδομές στην Περιφέρεια. Για τους δρόμους, νομίζω ότι όλοι είδαν τι σημαίνει δρόμος και πως αλλάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η οδική σύνδεση με την Καλαμάτα.

Να ανατρέξω ιστορικά και να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία πρώτα χρησιμοποίησε το εργαλείο των συμβάσεων παραχώρησης για να κατασκευάσει τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Και ο Κωστής Χατζηδάκης, τότε Υπουργός, ο οποίος ξέμπλεξε τον κυκεώνα των συμβάσεων παραχώρησης για να μπορούμε να έχουμε σήμερα αυτό τον δρόμο που πραγματικά έχει αλλάξει την αναπτυξιακή δυναμική όλης της Περιφέρειας.



Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά και αποτελούσε πάντα πρώτη προτεραιότητα που μας τέθηκε από την Περιφέρεια, η επέκταση της σύνδεσης προς τον Ριζόμυλο και μετά προς την Πύλο και προς τη Μεθώνη. Μας κούρασε αυτό το έργο πολύ, αλλά πια όντως και η δέσμευση του Υφυπουργού, την παίρνω τοις μετρητοίς, γιατί μου αρέσει να επισκέπτομαι εργοτάξια και όχι μόνο να παρουσιάζω μακέτες, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ανοιχτό εργοτάξιο στο δρόμο αυτό, ο οποίος είναι τόσο κρίσιμος. Και ξέρω βέβαια, γιατί είχαμε κάνει και σύσκεψη στο πρωθυπουργικό γραφείο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για τον δυτικό άξονα της Πελοποννήσου να κατέβει ο δρόμος από τον Πύργο προς την Τσακώνα, προς το Καλό Νερό.

Χρειαζόμαστε μελετητική ωριμότητα. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς να μελετήσουμε το έργο και να βρούμε τον πιο πρόσφορο τρόπο και χρηματοδοτικά, αλλά και περιβαλλοντικά, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία των μεγάλων αρδευτικών έργων. Εγκληματούσαμε, εγκληματήσαμε στο παρελθόν ως προς την αποσπασματική διαχείριση του νερού στην πατρίδα μας. Ειδικά ως προς την άρδευση. Θυμίζω το 85% του νερού το οποίο καταναλώνουμε χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Είμαστε μία χώρα με ένα δυναμικό πρωτογενή τομέα, αναπτύσσεται έντονα εδώ στην Πελοπόννησο. Καταλαβαίνω ότι φέτος εκτός από το λάδι -το οποίο πάει πολύ καλά- είδα ότι θα έχουμε καλές τιμές και για τα εσπεριδοειδή και για τα πορτοκάλια και για τα μανταρίνια. Είναι μια καλή χρονιά. Αλλά δεν νοείται πρωτογενής τομέας χωρίς σωστή διαχείριση νερού. Και δεν νοείται να φτιάχνουμε φράγματα χωρίς τα δίκτυα. Το κάναμε στα Φιλιατρά, επισκέφθηκα ένα πολύ ωραίο γεμάτο φράγμα. Δίκτυα τίποτα. Ωραίο, γεμάτο το φράγμα, και δεν ξέραμε τι να κάνουμε το νερό.

Γι’ αυτό και σε οτιδήποτε σχεδιάζουμε από εδώ και στο εξής, έχω ζητήσει από το Υπουργείο ολοκληρωμένες λύσεις. Με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Φτιάχνουμε το φράγμα, φτιάχνουμε τα δίκτυα και μεριμνούμε για τη συντήρηση. Διότι ξέρουμε, επίσης, πόσο δύσκολο είναι να παραμελούμε τη συντήρηση και πόσο πιο ακριβά μας στοιχίζει στη συνέχεια για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στον τομέα αυτόν.

Μεγάλη συζήτηση και με τον Υπουργό για τα ζητήματα των δικτύων ενέργειας. Ξέρουμε πολύ καλά το πρόβλημα το κορεσμού της Πελοποννήσου ως προς τη διείσδυση των νέων ΑΠΕ και με τον Υπουργό και με την Γενική Γραμματέα. Ξέρουμε τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για τις υποδομές στα δίκτυα, ώστε να μπορέσουμε να χωρέσουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς την Πελοπόννησο. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέω σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σε περιοχές που αναπτύσσουν έντονη μεταποιητική δραστηριότητα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η φθηνή ενέργεια μέσω net metering και virtual net metering πρέπει να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.

Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πιο φθηνή ενέργεια από αυτή που θα είχαν αν κατανάλωναν παραδοσιακή ενέργεια, όπως το κάνουν μέχρι σήμερα.

Και βέβαια ξέρω ότι υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση -παντού στην πατρίδα μας συμβαίνει αυτό- για το πού θα τοποθετηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα χρειάζεται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Πελοπόννησο χρειάζεται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να μπουν παντού.

Χρειαζόμαστε μία ισορροπία και χρειαζόμαστε, και σε αυτό επιμένω, και έχουμε πια και τα εργαλεία τα κανονιστικά για να το επιβάλλουμε, δεν θα γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα μοναδικά μας ελληνικά βουνά. Το Μαίναλο θα προστατευθεί, ο πυρήνας του Μαινάλου θα κηρυχθεί «απάτητος δρυμός». Έχουμε χώρο εξάλλου, Υπουργέ μου, για να τοποθετήσουμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σε άλλες περιοχές όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι σχετικά μικρότερη.

Θέλω να μιλήσω λίγο για το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης και την πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδω στις δράσεις που παρουσίασε ο Κωστής (Χατζηδάκης), που παρουσίασε η Νίκη (Κεραμέως), το Υπουργείο Παιδείας, ο Θάνος Πλεύρης, η Μίνα Γκάγκα, για τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την εργασία.

Έχει γίνει μία πολύ σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας, όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις και αυτά με τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με το Υπουργείο Εργασίας, αλλά στις ενεργητικές πολιτικές εργασίας. Μέσα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ακούσατε τα νούμερα. Αυτές είναι παρεμβάσεις που πραγματικά αλλάζουν τις ζωές των πολιτών, άνθρωποι βρίσκουν δουλειά μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις ή βρίσκουν μία επιμόρφωση η οποία θα τους είναι πολύ χρήσιμη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μία καλύτερη δουλειά στο μέλλον και είναι πολύ σημαντικές οι εξαγγελίες οι οποίες γίνονται, σήμερα, για 68.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και θέλω να συγχαρώ την Υπηρεσία αλλά και το Υπουργείο για μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση.

Στα ζητήματα της παιδείας, ναι, είναι σημαντικό να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε: Για πρώτη φορά εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία έγιναν παραπάνω από 20.000 διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού στην εκπαίδευση, εκ των οποίων παραπάνω 1.700 εδώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρώπων, πόσους καθηγητές, πόσους δασκάλους έχουμε, είναι και ζήτημα φιλοσοφίας. Η έμφαση που δίνουμε στις δεξιότητες αλλά και η έμφαση που δίνουμε και στην τεχνική εκπαίδευση: Πρότυπα -πραγματικά- λύκεια, δημόσια ΙΕΚ. Πρέπει να στρέψουμε τα νέα παιδιά προς εκείνες τις δεξιότητες, εκείνα τα πεδία γνώσεων, που ξέρουμε ότι αύριο, όχι αύριο, σήμερα, ήδη έχουμε ελλείψεις στην αγορά εργασίας και πρέπει να τις καλύψουμε. Κι αυτό πρέπει να το κάνουμε σε συνεννόηση και με την ίδια την αγορά, η οποία μπορεί να μας υποδείξει καλύτερα που είναι οι πραγματικές της ανάγκες.

Και για τα ζητήματα της υγείας, ξέρουμε τις μεγάλες δυσκολίες που διαχειριστήκαμε εν μέσω Covid και την κούραση η οποία υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την μετά Covid εποχή. Όμως, εδώ, βρισκόμαστε μπροστά σε μία περίοδο όπου υλοποιούμε ουσιαστικά ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με παρεμβάσεις όχι μόνο στα κτίρια -έχουμε σημαντικούς πόρους για να αναβαθμίσουμε τα νοσοκομεία μας- αλλά στους ανθρώπους, στις διαδικασίες, στην ψηφιακή μετάβαση.

Το Νοσοκομείο της Σπάρτης, το οποίο κατασκευάζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι μια «αλλαγή πίστας» ως προς το νοσοκομείο αυτό καθαυτό, αλλά και ως προς τον τρόπο διακυβέρνησής του και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό εργαλείο για όλη την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας δύο λόγια για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και μέσα από την Περιφέρεια: εξαιρετική απόδοση στην απορρόφηση του υφιστάμενου ΠΕΠ -το βρήκε ο Περιφερειάρχης κάτω από 20%, στο 15%, και είδαμε την απόδοση η οποία υπάρχει σήμερα.

Και βέβαια τώρα έχετε 410 εκατομμύρια ευρώ ως Περιφέρεια Πελοποννήσου να διαχειριστείτε, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει πια τα πατήματά μας για να ξέρουμε πως κι αυτοί οι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν -όπως είπα- στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού.

Όμως, δεν γίνονται όλα με δημόσιους πόρους. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στην Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, τα νούμερα του τουρισμού είναι ενθαρρυντικά και η Πελοπόννησος -θα έλεγα- μπορεί να είναι «ο γίγαντας που κοιμάται» ως προς την τουριστική της ανάπτυξη. Και προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στην περιοχή της Μεσσηνίας και στην εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει γύρω από το Costa Navarino.

Διότι αν συνθέσετε τον συνδυασμό θάλασσας-βουνού, πρωτογενούς τομέα και ενός πολιτιστικού πλούτου που και για τα δεδομένα της χώρας είναι μοναδικός -δεν νομίζω, ανοίγω παρένθεση, ότι υπάρχει άλλη Περιφέρεια στην Ελλάδα που να υπάρχει τόσο εκτενής παρέμβαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο υπάρχει, εδώ, στην Πελοπόννησο- καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε όχι απλά ένα καινούριο τοπικό προορισμό -η περιοχή της Πύλου- αλλά μια Περιφέρεια η οποία έχει τεράστιες αναξιοποίητες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Και ως πολιτιστικός προορισμός και ως χειμερινός τουρισμός εκτός από τον καλοκαιρινό τουρισμό, μια Περιφέρεια η οποία είναι προσβάσιμη όχι μόνο από τον αέρα αλλά και μέσω οδικών διασυνδέσεων πολύ γρήγορα από την Αθήνα.

Οι ευκαιρίες, εδώ, είναι τεράστιες. Και βέβαια γι’ αυτό και επέμενα να ιδιωτικοποιήσουμε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ξεχωριστά από τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε διότι είναι απαραίτητη η ανάδειξή του και ως πολιτικό αεροδρόμιο. Ως στρατιωτικό αεροδρόμιο, ήδη, βλέπετε τα πρώτα δείγματα γραφής από την πολύ σημαντική επένδυση την οποία κάναμε, μετατρέποντας την Καλαμάτα ουσιαστικά στο κέντρο εκπαίδευσης -με σύγχρονο εξοπλισμό και με σύγχρονα αεροπλάνα- των πιλότων της επόμενης γενιάς. Η Καλαμάτα θα γίνει Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης. Δεν θα καλύπτει μόνο τις ανάγκες της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αλλά, οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνο στον τουρισμό, γίνονται στη μεταποίηση.

Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια εικόνα που, νομίζω ότι, έρχεται από το μέλλον. Επισκέφτηκα πριν έρθω στην πόλη της Τρίπολης τη Βιομηχανική Περιοχή. Στη Βιομηχανική Περιοχή δρομολογείται μια επένδυση από μια πολύ σημαντική ελληνική εταιρία παραγωγής φαρμάκων, η οποία θα παράγει φάρμακα και πρώτες ύλες για φάρμακα που δεν θα καλύψουν απλά τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά θα καλύψουν ένα κομμάτι της ανάγκης της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα έρχεται και μια δεύτερη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία να κάνει και αυτή μια αντίστοιχη επένδυση. Αυτές οι επενδύσεις συμπαρασύρουν και άλλες επενδύσεις. Θα έρθουν εταιρείες συσκευασίας οι οποίες θα έρθουν δίπλα σε αυτές τις επενδύσεις προκειμένου να παρέχουν πρώτες ύλες που χρειάζονται αυτές οι μονάδες. Εταιρείες δομικών υλικών ήδη τροφοδοτούν τις επενδύσεις αυτές που γίνονται.

Και ξαφνικά από το πουθενά μπορείτε να βρεθείτε, αγαπητέ μου Περιφερειάρχα, με την Τρίπολη σε 3 με 5 χρόνια να είναι φαρμακευτικό κέντρο όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Ποιος το περίμενε αυτό πριν από τρία χρόνια; Και γιατί έγινε αυτό; Διότι είχαμε την προνοητικότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα καινούργιο επενδυτικό κίνητρο, το clawback ουσιαστικά το φαρμακευτικό -να μην σας μπλέξω με λεπτομέρειες- να το διοχετεύσουμε πίσω σε παραγωγικές επενδύσεις αξιοποιώντας και πόρους του RRF.

Ευρωπαϊκά χρήματα για τη στήριξη της Πελοποννήσου αλλά και για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε φάρμακα. Το θυμάμαι αυτό με τον Βασίλη (Κικίλια) όταν ήταν Υπουργός Υγείας, τι τραβήξαμε στις πρώτες φάσεις της πανδημίας όταν καταλάβαμε ότι ως Ευρώπη ήμασταν εξαρτημένοι από την Κίνα για φάρμακα, για μάσκες, για προστατευτικό υλικό.

Άρα, βλέπετε πως όλα συνδέονται. Μια τοπική πρωτοβουλία με μια εθνική στρατηγική η οποία έχει και ευρωπαϊκή διάσταση εδώ στην Τρίπολη.

Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, να μπορείς να αντιμετωπίζεις ταυτόχρονα το επείγον, το οποίο σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την κοινωνία σήμερα που έχουμε μία μεγάλη κρίση ως προς την ακρίβεια, πώς συνδυάζεις το επείγον με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Γιατί για να παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο έγινε πολλή δουλειά και τα οφέλη αυτού του σχεδίου θα τα δείτε σε τρία, πέντε, δέκα χρόνια ενδεχομένως. Εμείς μπορεί να μην είμαστε πια στα πράγματα, αλλά οι υποδομές για να μπορέσουμε να βάλουμε την Πελοπόννησο και τη χώρα σε μία τελείως άλλη αναπτυξιακή τροχιά μπαίνουν μέσα από τέτοιες δράσεις, όπως αυτές που δρομολογούμε. Και είμαι πραγματικά υπερήφανος και ικανοποιημένος για το γεγονός ότι συνδυαστικά η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ και α’ βαθμού μπορεί να δρομολογεί και τις δράσεις οι οποίες ήδη, ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν πρακτικό αντίκτυπο στις ζωές των κατοίκων της Πελοποννήσου.

Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ, κλείνοντας, και πάλι και στην Περιφέρεια και στις δημοτικές αρχές, για τις δημοτικές αρχές τα είπε ο Στέλιος. Έχουμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε διαθέσει μέσα από πολλά προγράμματα, με σημαντικότερο το Πρόγραμμα «Τρίτσης», για να αντιμετωπίζουμε τα μικρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Δεν είπα κάτι για την διαχείριση των απορριμμάτων, βλέπουμε εδώ τον Μανώλη Γραφάκο, όμως την κλείσαμε και αυτή την εκκρεμότητα και ξέρουμε πόσο επώδυνη ήταν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Και βέβαια, το άλλο μέλλον της κυκλικής οικονομίας το είδα και αυτό στην βιομηχανική περιοχή: τι σημαίνει να βλέπεις βουνά, βουνά στην κυριολεξία, από πλαστικό το οποίο να ανακυκλώνεται όλο και να γίνεται πρώτη ύλη για τα καινούργια προϊόντα πλαστικών τα οποία θα κατασκευάσουμε.

Αυτό σημαίνει στην πράξη κυκλική οικονομία και χαίρομαι που η επιχειρηματική κοινότητα της Πελοποννήσου έχει αγκαλιάσει τα εργαλεία αλλά και το σχέδιο αυτό το οποίο δίνουμε και όλοι μαζί, νομίζω, έχουμε δικαίωμα να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Νεκρό παιδί από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής στον Βόλο (βίντεο)

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά