Πελέ από το νοσοκομείο: καλή τύχη στη Βραζιλία μας!

Μήνυμα στήριξης από τον σταρ του ποδοσφαίρου που δίνει μάχη με τον καρκίνο, στην εθνική Βραζιλίας, μέσα από το νοσοκομείο.

Μήνυμα υποστήριξης του Πελέ στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, λίγο πριν την αναμέτρησή της με τη Νότια Κορέα (21:00) στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας ότι θα παρακολουθήσει τον αγώνα από το νοσοκομείο, όπου εισήχθη εκεί την περασμένη εβδομάδα καθώς μάχεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο 82χρονος Πελέ, με μια ανάρτησή του στο Instagram θέλησε να εμπνεύσει τους παίκτες της Βραζιλίας με μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 στη Σουηδία, όταν τότε έφηβος συγκλόνισε τον κόσμο οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τίτλο.

«Θα παρακολουθήσω τον αγώνα από εδώ στο νοσοκομείο και θα στηρίζω τον καθένα από εσάς», είπε ο Πελέ.

«Είμαστε σε αυτό το ταξίδι μαζί. Καλή τύχη στη Βραζιλία μας!».

Ο Πελέ υποβλήθηκε σε αφαίρεση όγκου από το παχύ έντερο τον Σεπτέμβριο του 2021 και λαμβάνει τακτική νοσοκομειακή περίθαλψη.

Νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα για να αξιολογηθει εκ νέου η θεραπεία του και επίσης νοσηλεύεται για λοίμωξη του αναπνευστικού, σύμφωνα με ιατρικές εκθέσεις, ενώ δημοσεύματα στη Βραζιλία ανέφεραν ότι εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω Covid-19.

Ο Πελέ έπαιξε ως επιθετικός στη Βραζιλία και στις ομάδες της Σάντος και του Κόσμου Νέας Υόρκης, κατέκτησε με τη Βραζιλία τρεις φορές- το 1958, το 1962 και το 1970- το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα κατόρθωμα που κανένας άλλος παίκτης δεν έχει πετύχει.

Η Βραζιλία επιδιώκει να κατακτήσει τον έκτο παγκόσμιο τίτλο στο Κατάρ.

