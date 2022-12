Πολιτική

Παρακολουθήσεις: O Ανδρουλάκης προσφεύγει στο ΕΔΑΔ

Για την υπόθεση των υποκλοπών προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο προσέφυγε τη Δευτέρα, 5.12.2022 ο Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Aν και η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, επί τρίμηνο το 2021, ομολογήθηκε από τα πιο επίσημα χείλη, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν του δόθηκε η δυνατότητα μέχρι και σήμερα ούτε να πληροφορηθεί με επίσημο τρόπο τους λόγους για τους οποίους η «επισύνδεσή» του είχε διαταχθεί, ούτε να κινήσει δικαστικώς ή ενώπιον της Βουλής κάποια διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της επισύνδεσης αυτής ως παράνομης, όπως όντως ήταν. Με αυτό τον τρόπο παραβιάστηκε το δικαίωμα του για «αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα» (effective remedy), που κατοχυρώνει το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.).

Στην προσφυγή του υπογραμμίζει το γεγονός ότι ούτε η ισχύουσα νομοθεσία ούτε –ακόμη χειρότερα- το κατατεθέν κυβερνητικό νομοσχέδιο προβλέπουν ένα στοιχειωδώς αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα γι’ αυτόν τον σκοπό, κάτι που από χρόνια σε σειρά αποφάσεών του το Ε.Δ.Δ.Α. έχει απερίφραστα καταδικάσει.

Με την εν λόγω κίνηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής επιδιώκει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, που να διασφαλίζουν για όλους τους πολίτες δυο από τα πολυτιμότερα έννομα αγαθά στις σύγχρονες κοινωνίες: την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της επικοινωνίας όλων μας.

