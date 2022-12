Κοινωνία

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “ξήλωσε” δέντρο και πινακίδα στην οδό Μπενάκη (εικόνες)

Ο οδηγός φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο "καβάλησε" το πεζοδρόμιο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στην οδό Μπενάκη στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να «ξηλώσει» ένα δέντρο και μία πινακίδα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Μέχρι νωρίς το πρωί το ΙΧ, το πεσμένο δέντρο και η πινακίδα του ΚΟΚ παρέμεναν στο σημείο.

