Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Προς παραμονή στο ΕΣΥ οι αντικαταστάτες τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις κινητές μονάδες που θα εξυπηρετούν πολίτες εκτός δομών υγείας, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, τα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους πολίτες και το αντιγριπικό εμβόλιο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόστιμα για τους πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού, ο Υπ. Υγείας επιβεβαίωσε πως «σε όποιον εμβολιαστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο, ενώ όσοι έχουν εμβολιαστεί μετά από την επιβολή του προστίμου και έχουν πληρώσει το πρόστιμο, θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω».

Σχετικά με την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο ΕΣΥ και το κατά πόσον θα καταλάβουν τις θέσεις που είχαν πριν οι συμβάσεις τους τεθούν σε αναστολή, ο Υπ. Υγείας είπε ότι «σήμερα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη συνεδρίαση για το πρωτόκολλο με το οποίο θα γυρίσουν στο ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί από την 1η Ιανουαρίου».

Ερωτηθείς για το μέλλον όσων προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να καλύψουν τις θέσεις που έμειναν κενές λόγω της αναστολής σύμβασης των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου και κοιτάζουμε πως μπορούμε να βρούμε μια λύση για να παραμείνουν στο ΕΣΥ. Ο λόγος για τον οποίο μπήκαν ήταν για να αντικαταστήσουν τους ανεμβολίαστους, όμως κοιτάζουμε με θετικό τρόπο πως μπορεί να συνεχίσουν να είναι στο ΕΣΥ».

Για τις ιώσεις και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, ο κ. Πλεύρης απάντησε πως είναι η περίοδος που «κάνουν πάρτι οι ιώσεις, είμαστε σε έξαρση. Δεν εξετάζουμε την λήψη άλλων μέτρων, αλλά ενισχύουμε συνεχώς το σύστημα».

Για την χορήγηση του εμβολίου της γρίπης χωρίς συνταγογράφηση, ο Υπ. Υγείας είπε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, καθώς απομένουν διαδικαστικά ζητήματα να επιλυθούν από την ΗΔΙΚΑ για το πώς θα γίνεται η καταγραφή των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας παρέστη στην πρώτη επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας σε Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών σε χώρους εκτός κέντρων υγείας και νοσοκομείων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο συνωστισμός.

«Είμαστε σε μια Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων και κάνουμε προσπάθεια με κινητές μονάδες να «βρίσκουμε» εμείς τους πολίτες, για να μην υπάρχει συνωστισμός σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία για να συνταγογραφούν φάρμακα και να κάνουν βασικές εξετάσεις οι πολίτες, ενώ παράλληλα θα γλιτώνουν χρήματα από την επίσκεψη σε ιδιώτες ιατρούς για να τους γράψουν φάρμακα», είπε ο κ. Πλεύρης

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης είπε «βρισκόμαστε στην Γκράβα, στην μεγαλύτερη Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, με 520 μέλη. Είναι σημαντικό ότι έρχονται εδώ οι κινητές μονάδες για να γίνονται βασικές εξετάσεις. Πριν λίγο, έλεγα στις κυρίες εδώ πως κάπως έτσι σώθηκε η δική μου μαμά και ό,τι η πρόληψη σώζει ζωές».

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

16χρονος - Κούγιας: Οι όροι για να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού και οι “κλαρινογαμπροί” (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Επιτέθηκε στη γυναίκα του με τσεκούρι