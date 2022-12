Οικονομία

ΕΕΚΕ - Πλειστηριασμοί: τα βήματα έως την δημοπρασία του ακινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για την σημασία των ειδοοποιήσεων και των εγγράφων που κοινοποιούνται και για όλη την διαδικαασία.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, σχετικά με τους πλειστηριασμούς, αναφέρονται τα εξής:

«Οι καταναλωτές, μετά την πανδημία του Covid-19, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πανδημία των πλειστηριασμών, οι οποίοι προσδιορίζονται σωρηδόν, με ταχύτατες διαδικασίες κυρίως από την πλευρά των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων. Πολλές φορές ο οφειλέτης δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των εγγράφων που του κοινοποιούνται, με αποτέλεσμα να φτάνει ένα βήμα πριν από τον πλειστηριασμό του ακινήτου του (ακόμα και της μοναδικής κατοικίας του) το οποίο, τελικά, αλλάζει χέρια σε λίγες στιγμές.

Ποια είναι η διαδικασία που προηγείται, μέχρι να συμβεί ο πλειστηριασμός του ακινήτου, όταν αυτός επισπεύδεται από ιδιώτη (π.χ. Τράπεζα ή Fund;) Σχηματικά, είναι η εξής:

1ο Βήμα: Για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα πρέπει ο δανειστής να έχει αποκτήσει και κοινοποιήσει στον οφειλέτη τον λεγόμενο εκτελεστό τίτλο, ο οποίος μπορεί να είναι τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής κλπ. Η επίδοση αυτή (δια δικαστικού επιμελητή) αντιγράφου του απογράφου του εκτελεστού τίτλου μαζί με επιταγή προς εκτέλεση/πληρωμή, αποτελεί την εναρκτήρια πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης.

2ο Βήμα: Μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της επίδοσης, ο δανειστής μπορεί να επιβάλει κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, κινητά ή ακίνητα. Με την κατάσχεση οδηγούμαστε στην υλική και νομική δέσμευση του πράγματος, χάνουμε δε την εξουσία διάθεσής του έκτοτε (δηλ. δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε πλέον). Επίσης, αν το ακίνητο νοικιαστεί από τον οφειλέτη μετά την κατάσχεση, αυτός που το αποκτά μετά τον πλειστηριασμό μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση μέσα σε δύο μήνες από την απόκτησή του.

3ο Βήμα: Για την κατάσχεση, συντάσσεται η κατασχετήρια έκθεση από το δικαστικό επιμελητή, η οποία πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, ακριβή περιγραφή του κατασχεμένου πράγματος, αναφορά της εκτίμησης του κατασχεμένου, τιμή πρώτης προσφοράς, αναφορά του εκτελεστού τίτλου, της ημέρας, του τόπου του πλειστηριασμού και το όνομα του υπαλλήλου αυτού (συμβολαιογράφου). Η κατασχετήρια έκθεση επιδίδεται στον οφειλέτη είτε την ίδια στιγμή είτε το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών.

4ο Βήμα: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση, πρέπει να επιδοθεί αντίγραφο της έκθεσης στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο.

Σημείωση: Επιτρέπονται περισσότερες της μίας κατασχέσεις του ίδιου ακινήτου, η κάθε διαδικασία δε, κινείται παράλληλα και ξεχωριστά.

5ο Βήμα: Η ημερομηνία του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά στην κατασχετήρια έκθεση μέσα σε επτά (7) μήνες και πάντως όχι μετά από οκτώ (8) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης. Αν η ημερομηνία αυτή πέσει τον Αύγουστο, τότε μεταφέρεται για τον επόμενο μήνα.

6ο Βήμα: Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάσχεση, πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης που περιέχει, μεταξύ άλλων, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου, μνεία των υποθηκών που υπάρχουν σε αυτό, την τιμή πρώτης προσφοράς κλπ.

7ο Βήμα: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης ζητώντας τη διόρθωσή της ως προς την περιγραφή του ακινήτου, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.

Σημείωση: Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση του δανειστή που κατατίθεται στον συμβολαιογράφο ο οποίος ορίζει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού, δυο (2) μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημέρα αυτή. Ο συμβολαιογράφος εντός πέντε (5) ημερών, μεριμνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

8ο Βήμα: Με αίτηση του οφειλέτη, που ασκείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό στο αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να ανασταλεί η διενέργεια του πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες από την αρχική ημερομηνία του, εφόσον προσδοκάται ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει σε αυτό το διάστημα τον δανειστή ή ότι τότε θα επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηρίασμα.

Σημείωση:

Ο πλειστηριασμός γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει την ακυρότητα της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στο υποθηκοφυλακείο-κτηματολόγιο. ».