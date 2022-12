Κοινωνία

Τροχαίο με παίκτρια ριάλιτι: Θετικό το αλκοτέστ της 20χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ποσοστό αιθυλικής αλκοόλης βρέθηκε στο αίμα της. Τι προβλέπει ο νόμος.

Θετικό βγήκε το αλκοτέστ της παίκτριας ριάλιτι, η οποία τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου παρέσυρε με το ΙΧ της και σκότωσε 60χρονο μοτοσικλετιστή, στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Πιπίνου στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του Alpha, το ποσοστό της αιθυλικής αλκοόλης στο αίμα της ήταν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.

Η αιθυλική αλκοόλη στο αίμα της 20χρονης ήταν 1,02, ενώ το ανώτατο όριο είναι το 0,50. Όπως φαίνεται, πρόκειται για το αποτέλεσμα του δεύτερου τεστ που διενεργήθηκε.

Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει από το 2019, εάν κάποιος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών και προκαλέσει τον θάνατο άλλου, τότε επιφέρει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών. Πρόκειται για μία σοβαρή κακουργηματική κατηγορίας.

Στην περίπτωση του μοντέλου, προς το παρόν, δεν έχει ασκηθεί αυτή η κατηγορία, Η υπόθεση είναι στο στάδιο της ανάκρισης και σχηματίζεται δικογραφία. Όταν συμπληρωθεί, θα κληθεί και η ίδια να δώσει εξηγήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο