Βαρκελώνη: Επείγουσα προσγείωση για έγκυο που προσποιήθηκε ότι γεννά

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ, διέφυγαν τρέχοντας δεκάδες μετανάστες

Περίπου 28 μετανάστες τράπηκαν σε φυγή όταν επιβατικό αεροπλάνο έκανε επείγουσα προσγείωση στη Βαρκελώνη σήμερα, αφού μια έγκυος γυναίκα προσποιήθηκε ότι γεννά κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Μαρόκο προς την Τουρκία, προτού η αστυνομία συλλάβει τους μισούς από αυτούς, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ, η γυναίκα εξετάστηκε σε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι δεν γεννούσε, δήλωσε η κυβέρνηση.

Η αστυνομία συνέλαβε 14 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines, ενώ άλλα 14 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι πέντε άτομα επιβιβάστηκαν ξανά στο αεροπλάνο και άλλα οκτώ θα απελαθούν στο Μαρόκο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για όλους τους μετανάστες.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 228 επιβάτες στην πτήση από Καζαμπλάνκα προς Κωνσταντινούπολη, όπου προσγειώθηκε στις 13:10 τοπική ώρα μετά από καθυστέρηση άνω των τριών ωρών, σύμφωνα με το Flightradar.com.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, μια ομάδα επιβατών στην πτήση από Καζαμπλάνκα προς Κωνσταντινούπολη διέφυγε από το αεροπλάνο της τρέχοντας στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου στο ισπανικό νησί Μαγιόρκα μετά την αναγκαστική προσγείωση λόγω ενός ψεύτικου προσχήματος. Δώδεκα από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ άλλοι 12 διέφυγαν.

Η παράνομη μετανάστευση, συνήθως διά θαλάσσης ή μέσω των χερσαίων συνόρων μεταξύ του Μαρόκου και των ισπανικών θυλάκων Θέουτα και Μελίγια στη βόρεια ακτή της Αφρικής, αποτελεί ένα από τα πολλά σημεία διαμάχης στις ισπανομαροκινές σχέσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

