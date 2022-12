Πολιτική

Μητσοτάκης: Μικρή επανάσταση στην καινοτομία στην Ελλάδα

Στα εγκαίνια του μεγαλύτερου data center που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα για την ψηφιακή καινοτομία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε το πρωί στα εγκαίνια της πρώτης φάσης του μεγαλύτερου data center από πλευράς χωρητικότητας που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, του Athens-3, το οποίο αναπτύχθηκε στο Athens Data Center Campus στο Κορωπί.

«Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, ξεκίνησε με την Lamda Hellix, συνεχίζεται ως Digital Realty. Είναι μόνο μία ψηφίδα, από ένα πολύ όμορφο και πολύχρωμο μωσαϊκό το οποίο αφορά στον χάρτη της καινοτομίας στην πατρίδα μας, όπου πραγματικά συντελείται μία μικρή επανάσταση.

Δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου: Σε πέντε χρόνια ο κλάδος της τεχνολογίας να συμμετέχει κατά 10% στο ΑΕΠ της πατρίδας μας. Και πράγματι η Lamda Hellix μπορεί να ξεκίνησε πριν από άλλες εταιρείες, αλλά πολλές άλλες εταιρείες στο οικοσύστημα της καινοτομίας κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, μεγαλώνουν, γίνονται μονόκεροι, εταιρείες δηλαδή με ιδιωτική αποτίμηση που ξεπερνάει ήδη το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες.

Συγκρατείστε ότι φέτος η χώρα μας έκανε ρεκόρ στην κατάθεση και τη χορήγηση εγκρίσεων για νέες πατέντες. Αυτό κάτι μας λέει για τον τρόπο με τον οποίο κινείται και η ίδια η τεχνολογική κοινότητα για να κατοχυρώσει την πνευματική ιδιοκτησία νέων καινοτομιών που αναπτύσσονται εδώ στην Ελλάδα.

Κάτι συμβαίνει, λοιπόν, σημαντικό το οποίο δικαιώνει την στρατηγική μας για την ψηφιακή μετάβαση της πατρίδας μας σε ένα πιο ψηφιακό αύριο. Και χαίρομαι πραγματικά που αυτή η εικόνα από το μέλλον, που δεν την φανταζόμασταν εύκολα όταν τη βλέπαμε στην πατρίδα μας τουλάχιστον με τόση συχνότητα, είναι μέρος του παρόντος της πατρίδας μας.

Μια χώρα η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα. “Αγκαλιάζει” τις προκλήσεις του μέλλοντος, δεν τις φοβάται. Ξέρει πως θέλει να τοποθετηθεί στον μελλοντικό χάρτη της αναπτυξιακής δυναμικής της πατρίδας μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Το Athens-3 έχει χωρητικότητα 6,8 MW και καταλαμβάνει 8.600 τετραγωνικά μέτρα κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα πρότυπα βάσει των οποίων σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το κατατάσσουν στα πλέον αποδοτικά data centers παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, ενώ θα ηλεκτροδοτείται αμιγώς από «πράσινες» πηγές.

Στα εγκαίνια, τα οποία έγιναν περίπου έναν χρόνο μετά τη θεμελίωση του έργου, ανακοινώθηκε επίσης η έκδοση άδειας για τη δόμηση ενός ακόμα data center, του Athens-4, το οποίο θα έχει την ίδια χωρητικότητα με το Athens-3. Η κατασκευή του Athens-4 αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.

Πέραν των υπηρεσιών που προσφέρουν, τα data centers αποτελούν υποδομές που προσελκύουν επενδύσεις και ενισχύουν την παραγωγικότητα σε άλλα πεδία της οικονομίας, αναβαθμίζοντας ευρύτερα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Εκτιμάται ότι κάθε 1 ευρώ επενδύσεων στον χώρο των data centers αποφέρει συνολικά 8,23 ευρώ στην οικονομία σε βάθος δεκαετίας, ενώ η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της Digital Realty εκτιμάται ότι θα αποφέρει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία.

Η συνεχιζόμενη επέκταση του Campus στο Κορωπί, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του data center Heraklion-1 στην Κρήτη και τις επενδύσεις τεχνολογικών κολοσσών σε αυτόν τον τομέα, αναδεικνύουν την Ελλάδα σε κόμβο σε μία εξαιρετικής σημασίας αγορά, καθώς η αποθήκευση δεδομένων και η διάθεση υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 21ου αιώνα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George Tsunis, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, Απόστολος Κάκκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty A. William Stein.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κύριοι Υπουργοί, κ. Δήμαρχε, Ambassador, dear Bill, αγαπητέ Απόστολε, αγαπητέ Αλέξανδρε, στελέχη της Digital Realty,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας προσωπικά τον Απόστολο (Κάκκο) γι΄ αυτή την πολύ σπουδαία διαδρομή την οποία διήνυσε εδώ και δύο δεκαετίες, ξεκινώντας τότε με μια ιδέα πολύ πρωτοποριακή, πολύ καινοτόμα για την Ελλάδα, το πρώτο του startup. Έφτασε σήμερα να κλείνει ένας σημαντικός κύκλος για την εταιρεία, αλλά να ανοίγει ένας άλλος ακόμα πιο πολλά υποσχόμενος.

Δεκαεννέα χρόνια είπες ότι ήσουν Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Hellix και σκεφτόμουν ότι κι εγώ είμαι 19 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχω πρόθεση να αποχωρήσω ακόμα.

Βρεθήκαμε σε αυτόν τον ίδιο χώρο πριν από 14 μήνες. Τότε μας υποδέχθηκαν πέντε φτυάρια και μία μεγάλη τρύπα. Και υπήρχε η δέσμευση της εταιρείας ότι μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους -καλή ώρα τον Δεκέμβριο του 2022- θα είναι έτοιμο να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το τρίτο μεγάλο data center σας, το Athens-3, στο οποίο και βρισκόμαστε σήμερα και το οποίο έχουμε τη χαρά και επίσημα να εγκαινιάσουμε.

Δεν σας κρύβω ότι τότε είχα κάποιες αμφιβολίες αν θα μπορούσε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, οπότε θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για να είμαστε σήμερα εδώ, για να μπορεί η εταιρεία να είναι έτοιμη να υποδεχθεί πολύ σύντομα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, τους πρώτους της πελάτες.

Και βέβαια τα σχέδια της εταιρείας δεν σταματούν εδώ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, πληροφορούμαι ότι το επενδυτικό σας σχέδιο περιλαμβάνει όχι μόνο ένα ακόμα κέντρο δεδομένων ακριβώς δίπλα στο Athens-3, το Athens-4.

Ανοίγω μία παρένθεση, συγχαρητήρια και για τον τρόπο με τον οποίον οι Αρχαιολογικές μας Υπηρεσίες διαχειρίστηκαν τα σημαντικά ευρήματα και νομίζω ότι θα είναι και το πρώτο data center -φαντάζομαι παγκοσμίως- το οποίο θα βρίσκεται ουσιαστικά πάνω σε έναν παλιό πύργο τηλεπικοινωνιών μιας άλλης εποχής και το οποίο φαντάζομαι ότι θα το αναδείξετε με έναν πολύ ενδιαφέροντα και καινοτόμο τρόπο.

Όμως χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι επενδύσεις σας θα επεκταθούν και στο Ηράκλειο. Μέσα στο 2025 θα είναι έτοιμο το data center, το κέντρο δεδομένων στο Ηράκλειο, το οποίο δρομολογείται.

Και με αυτόν τον τρόπο, η Lamda Hellix μετονομαζόμενη πια τώρα σε Digital Realty, με τη νέα της εταιρική ταυτότητα θα παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο υποστηρίζοντας το δικό μας όραμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το να φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης, δημιουργώντας μια σειρά από πολύ σημαντικές υποδομές σε κέντρα δεδομένων.

Και βέβαια δεν είναι μόνο η Digital Realty που βρίσκεται στην Ελλάδα γι’ αυτόν το λόγο. Και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν εκφράσει την επιθυμία και δρομολογούν αντίστοιχες μεγάλες επενδύσεις.

Αυτό μας επιτρέπει, όπως είπατε, ουσιαστικά να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Να ξεπεράσουμε χρόνια υστέρησης και από εκεί που ήμασταν ουραγοί να γίνουμε πρωταγωνιστές σε αυτή τη μεγάλη ψηφιακή μετάβαση, την οποία η κυβέρνησή μας έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή και την έχει στηρίξει έμπρακτα.

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να συγχαρώ και τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς: τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος σχεδίασε συνολικά μια στρατηγική η οποία μεταφέρει και τα δεδομένα, τα ίδια τα δεδομένα του κράτους στο υπολογιστικό νέφος, στο cloud, άρα και εμείς εκ των πραγμάτων γινόμαστε πελάτες αυτών των υποδομών. Αλλά και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πως σε είπανε; «Γιατρό των επενδύσεων». Μάλιστα, αυτό δεν το είχα ξανακούσει.

Αλλά πράγματι, νομίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αποδείξει ότι μπορεί πράγματι να βοηθάει κάθε μεγάλη επένδυση και να ξεπερνά μικρά και μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία εκ των πραγμάτων πάντα προκύπτουν όταν υλοποιούνται τόσο σημαντικά έργα.

Δεν θα μιλήσω εγώ με δεδομένα, σας τα είπαν εξάλλου, σας τα είπε ο Απόστολος, θα σας τα πουν φαντάζομαι και οι επόμενοι ομιλητές. Κρατώ αυτό το οποίο ειπώθηκε: ότι κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται σε ένα κέντρο δεδομένων ουσιαστικά δημιουργεί οικονομική υπεραξία που ξεπερνά τα 8 ευρώ σε βάθος χρόνου.

Και εδώ μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 200 εκατομμύρια, επομένως μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς σας γιατί αυτές οι επενδύσεις είναι τόσο σημαντικές για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Διότι αν, οι αυτοκινητόδρομοι -και εγκαινιάζουμε πολλούς τέτοιους αυτή την εποχή- είναι οι λεωφόροι του παρόντος, τα κέντρα δεδομένων είναι οι λεωφόροι του μέλλοντος. Και αρκεί να κοιτάξει κανείς τον χάρτη, για να καταλάβει γιατί η θέση της Ελλάδας, σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, είναι τόσο σημαντική.

Έχω πει πολλές φορές, ότι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν συζητούσαμε στα τέλη του ’19 μαζί με τον Υπουργό την ψηφιακή μας στρατηγική για τις υποδομές, όταν έβλεπα ότι όλα τα καλώδια δεδομένων για κάποιο λόγο καταλήγουν στη Μασσαλία. Και έλεγα “γιατί να μην καταλήγουν και άλλα τόσα στην Ελλάδα ή στην Κρήτη;” Και αυτό ακριβώς αρχίζει πια να δρομολογείται. Και τέτοιες υποδομές, όπως αυτή που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτή τη στρατηγική.

Άρα σωστά ειπώθηκε ότι όσο σημαντική μπορεί να είναι η Αλεξανδρούπολη ως διαμετακομιστικό κέντρο εισαγωγής ενεργειακών πηγών φυσικού αερίου για την Ευρώπη, άλλο τόσο σημαντική μπορεί να είναι η Αθήνα, η Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη μεταφοράς δεδομένων. Και χαίρομαι πραγματικά που μας βοηθάτε με τις επενδύσεις σας να υλοποιήσετε αυτό το μεγαλεπήβολο, φιλόδοξο όραμα το οποίο έχουμε συνολικά για τη χώρα μας.

Κλείνω λέγοντας ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, ξεκίνησε με την Lamda Hellix, συνεχίζεται ως Digital Realty. Είναι μόνο μία ψηφίδα, από ένα πολύ όμορφο και πολύχρωμο μωσαϊκό το οποίο αφορά στον χάρτη της καινοτομίας στην πατρίδα μας, όπου πραγματικά συντελείται μία μικρή επανάσταση.

Δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου: Σε πέντε χρόνια ο κλάδος της τεχνολογίας να συμμετέχει κατά 10% στο ΑΕΠ της πατρίδας μας. Και πράγματι η Lamda Hellix μπορεί να ξεκίνησε πριν από άλλες εταιρείες, αλλά πολλές άλλες εταιρείες στο οικοσύστημα της καινοτομίας κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, μεγαλώνουν, γίνονται μονόκεροι, εταιρείες δηλαδή με ιδιωτική αποτίμηση που ξεπερνάει ήδη το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες.

Συγκρατείστε ότι φέτος η χώρα μας έκανε ρεκόρ στην κατάθεση και τη χορήγηση εγκρίσεων για νέες πατέντες. Αυτό κάτι μας λέει για τον τρόπο με τον οποίο κινείται και η ίδια η τεχνολογική κοινότητα για να κατοχυρώσει την πνευματική ιδιοκτησία νέων καινοτομιών που αναπτύσσονται εδώ στην Ελλάδα.

Κάτι συμβαίνει, λοιπόν, σημαντικό το οποίο δικαιώνει την στρατηγική μας για την ψηφιακή μετάβαση της πατρίδας μας σε ένα πιο ψηφιακό αύριο. Και χαίρομαι πραγματικά που αυτή η εικόνα από το μέλλον, που δεν την φανταζόμασταν εύκολα όταν τη βλέπαμε στην πατρίδα μας τουλάχιστον με τόση συχνότητα, είναι μέρος του παρόντος της πατρίδας μας.

Μια χώρα η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα. “Αγκαλιάζει” τις προκλήσεις του μέλλοντος, δεν τις φοβάται. Ξέρει πως θέλει να τοποθετηθεί στον μελλοντικό χάρτη της αναπτυξιακής δυναμικής της πατρίδας μας. Και θα χαρώ σύντομα με το καλό, όχι μόνο να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία -αυτό το θεωρώ δεδομένο. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο χώρος θα γεμίσει όλος με racks, υπολογιστικά τα οποία θα φέρουν οι πελάτες σας. Να βρεθούμε και σε πολλά ακόμα νέα εγκαίνια αντίστοιχων επιχειρήσεων, οι οποίες εμπιστεύονται την Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ που εμπιστεύεστε την Ελλάδα για τις επενδύσεις σας και μαζί, θα δημιουργήσουμε πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

