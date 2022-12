Οικονομία

16χρονος - Οικονόμου: Καμία ανοχή σε βία κατά αστυνομικών

Η ενημέρωση των συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, η αστυνομική βία και η βία κατά των αστυνομικών και οι θέσεις εργασίας μέσω ΔΥΠΑ.

«Ξεκίνησε νωρίτερα στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών με διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων, η βελτιστοποίηση της δράσης της ΕΥΠ, η ποινική μεταχείριση της εμπορίας, κατοχής και διάθεσης των λογισμικών παρακολούθησης, η οργανική και λειτουργική αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα και η βέλτιστη εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ακόμη ότι το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στις απειλές που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη. «Δεν είναι λογικό όταν η τεχνολογία καλπάζει η νομοθεσία μας να έχει ως βάση τεχνολογικά δεδομένα μιας εποχής που φαντάζει να απέχει αιώνες από σήμερα», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι οριοθετείται ένα πεδίο που είχε μείνει ξέφραγο αμπέλι προκαλώντας ζημιά και στην Πολιτεία και στους πολίτες. «Υπερασπιζόμαστε με τον τρόπο αυτόν το όλον της φιλελεύθερης δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι καλύπτει κενά και ξεπερνά δυσλειτουργίες στη δράση των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, καθιερώνει ένα διαυγές πλαίσιο σε ό,τι αφορά την άρση του απορρήτου όταν κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία και εισάγει τολμηρά μέτρα που γίνονται οδηγός και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στη συνέχεια πέρασε στα προγράμματα της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 68.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τόνισε ότι παρά τις επάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε η στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση όχι μόνο κράτησε όρθια την κοινωνία και την πατρίδα στο μέτρο που επιτρέπουν οι διεθνείς κρίσεις αλλά οδήγησε σε ισχυρή ανάπτυξη την οικονομία, σε αύξηση των επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως αποτέλεσμα αυτού στη μείωση της ανεργίας.

Επεσήμανε ότι τώρα δίνεται έμφαση σε περιοχές που είναι θύλακες ανεργίας ώστε με στοχευμένα προγράμματα να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτοι πολίτες. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε έξι νέα προγράμματα με τον τίτλο «Δουλειά για Σένα» που θα δημιουργήσουν συνολικά 68.000 νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα φθάσει τα 490 εκατ. ευρώ.

«Η εργασία είναι προϋπόθεση για την ευημερία και την ανάπτυξη και της κοινωνίας και των ανθρώπων», τόνισε.

Μίλησε στη συνέχεια για την πρωτοβουλία που αφορά στο «καλάθι του νοικοκυριού», η οποία μπήκε αισίως στην έκτη της εβδομάδα και όπως είπε τα αποτελέσματα είναι και πάλι θετικά. Με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, από τα 816 προϊόντα, τα 70 είχαν αύξηση (9%), τα 154 μείωση (19%) και τα υπόλοιπα 592 παραμένουν σταθερά (72%). Η μέση αξία του «καλαθιού» είναι περίπου 30% κάτω από ό,τι την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες το σύνολο αξίας του «καλαθιού» ήταν πάνω από τα 110 ευρώ, ενώ τώρα σχεδόν στα δύο τρίτα των αλυσίδων είναι κάτω από τα 100 ευρώ.

Κατά την περίοδο των εορτών το «Καλάθι του νοικοκυριού» ενισχύεται καθώς προστίθενται νέα προϊόντα αφορούν το γιορτινό τραπέζι, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται το «Καλάθι του 'Αη Βασίλη» με 10 κατηγορίες παιχνιδιών, το οποίο θα ισχύσει από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου 2023.

Έκλεισε με αναφορά στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με τη σύσταση ηλεκτρονικού μητρώου έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια σειρά καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αυτό.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου, ανέφερε:

Προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και εκσυγχρονισμός των θεσμικών δικλίδων ασφαλείας

Δεν είναι λογικό, όταν η τεχνολογία καλπάζει, η νομοθεσία μας να έχει ως βάση τεχνολογικά δεδομένα μιας εποχής που φαντάζει να απέχει αιώνες από σήμερα, όταν ξεκινούσε η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα και όταν δεν υπήρχε καν το ίντερνετ στη χώρα μας. Οριοθετούμε λοιπόν ένα πεδίο που είχε μείνει ξέφραγο αμπέλι, προκαλώντας ζημιά και στην Πολιτεία και τους πολίτες. Επιτυγχάνουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εθνική ασφάλεια, τη δημοκρατική ευαισθησία, αλλά και τα ατομικά δικαιώματα. Υπερασπιζόμαστε με τον τρόπο αυτό το όλον της φιλελεύθερης Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο καλύπτει κενά και ξεπερνά δυσλειτουργίες στη δράση των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, καθιερώνει ένα διαυγές πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην άρση του απορρήτου όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, και εισάγει -για πρώτη φορά- τολμηρά μέτρα, που γίνονται οδηγός και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ για 68.000 νέες θέσεις εργασίας

Παρά τις επάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, η στρατηγική που ακολούθησε η Κυβέρνησή μας όχι μόνο κράτησε όρθια την κοινωνία και την Πατρίδα, στο μέτρο που επιτρέπουν οι διεθνείς κρίσεις, αλλά οδήγησε σε ισχυρή ανάπτυξη την οικονομία, σε αύξηση των επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως αποτέλεσμα αυτού στη μείωση της ανεργίας. Η ανεργία τον Οκτώβριο υποχώρησε στο 11,6%, από 13,3% που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο και 17,6%, τον Ιούλιο του 2019. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται και δίνουμε έμφαση τώρα σε περιοχές που είναι θύλακες ανεργίας προκειμένου με στοχευμένα προγράμματα να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες κατηγορίες των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προχωρά σε 6 νέα προγράμματα με τον τίτλο «Δουλειά για σένα», που θα δημιουργήσουν συνολικά 68.000 νέες θέσεις εργασίας, με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χρηματοδότηση που θα φτάσει τα 490 εκατ. ευρώ. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, σε νέους, σε γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και σε περιοχές που είναι θύλακες υψηλής ανεργίας.

Οι νέες δράσεις επιδοτούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την πρόσληψη ανέργων, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να «κινούν» την οικονομία, για να συνεχίσουν «κινούν» την Πατρίδα και να βαδίζουμε όλοι μπροστά.

Τα τρία πρώτα προγράμματα, για τα οποία ξεκίνησε από χθές η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, είναι τα ακόλουθα:

Πρώτον: Το πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές που είναι θύλακες υψηλής ανεργίας. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού των εργαζομένων και θα έχει διάρκεια 18 μηνών.

Δεύτερον: Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους 18-30 ετών που στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων τους και στην προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αφορά αποφοίτους τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 7 μηνών και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με το καθαρό κατώτατο μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και την αναλογία σε δώρα και επιδόματα.

Τρίτον: Το πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αφορά σε 3.000 συμπολίτες μας που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων κ.ά.), αλλά και σε 7.000 ανέργους που επίσης αντιμετωπίζουν άλλης τάξεως δυσκολίες, σοβαρά εμπόδια στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, συμπολίτες μας Ρομά κ.ά.).

Η εργασία είναι προϋπόθεση για την ευημερία και για την ανάπτυξη και της κοινωνίας και των ανθρώπων. Οι πολίτες βλέπουν ότι η Κυβέρνησή μας με συγκεκριμένες πολιτικές, με συγκεκριμένες πράξεις, στέκεται δίπλα τους ουσιαστικά, έμπρακτα και προσφέρει αυτό που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.

Για το «Καλάθι του νοικοκυριού»

Κατά την περίοδο των εορτών το «Καλάθι του νοικοκυριού» ενισχύεται. Προστίθενται νέα προϊόντα που αφορούν το γιορτινό τραπέζι, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται το «Καλάθι του 'Αη Βασίλη» με 10 κατηγορίες παιχνιδιών, το οποίο θα ισχύσει από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου του 2023.

Η ακρίβεια είναι εδώ, ταλαιπωρεί την κοινωνία, η ακρίβεια σε αγαθά και υπηρεσίες είναι ένα μείζον πανευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν ξεπερνιέται όμως ούτε με αδράνεια, ούτε με διαπιστώσεις, ούτε με μεγάλα λόγια. Ξεπερνιέται, στο βαθμό του εφικτού, με διαρκή προσπάθεια, με εφευρετικές λύσεις, με σεβασμό στην προστασία του καταναλωτή και με συνεχή έγνοια.

Νομοσχέδιο για την ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Το πλήθος παλαιότερων και ενίοτε ξεπερασμένων διατάξεων είχε ως αποτέλεσμα την απουσία ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου για το σύνολο του Τύπου, το οποίο να ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας, όσο και της ζωής ευρύτερα. Αυτή η πληθώρα διατάξεων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός θολού τοπίου χωρίς ενιαίους κανόνες, πράγμα που είχε αντανάκλαση και στον τρόπο κατανομής της κρατικής διαφήμισης και των κρατικών ενισχύσεων. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:

Εντάσσεται το σύνολο του έντυπου Τύπου σε Μητρώο (πανελλαδικής κυκλοφορίας, περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιολογούν δικαίωμα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και περιοδικά).

Εκσυγχρονίζεται το υπάρχον Μητρώο Περιφερειακού και τοπικού έντυπου Τύπου.

Δημιουργείται νέο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου.

Για την εγγραφή και παραμονή στα Μητρώα αυτά θεσπίζονται αυστηροί όροι και κριτήρια, κανόνες δεοντολογίας και θεσπίζεται και διαδικασία διαρκούς ελέγχου.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη συμμετοχή στα Μητρώα στοχεύουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν στην ελληνική κοινωνία και την ουσιαστική στήριξη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Τέλος, η σύνδεση της ένταξης των μέσων στα Μητρώα με τη δυνατότητα λήψης κρατικής διαφήμισης και κρατικής ενίσχυσης, αποτελεί ένα εχέγγυο διαφάνειας και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει τον τρόπο κατανομής της κρατικής διαφήμισης από τις Αναθέτουσες Αρχές.

Οι καινοτομίες του νομοσχεδίου

Γνωστοποίηση της ταυτότητας των μέσων και η συνεχής και επικαιροποιημένη αποτύπωση του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος.

Υποχρεωτική απασχόληση ελάχιστου αριθμού δημοσιογράφων.

Υποχρεωτική απασχόληση ελάχιστου αριθμού εργαζομένων σε άλλες ειδικότητες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ιστορικότητα κυκλοφορίας.

Διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου.

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία για τα έντυπα και την επισκεψιμότητα και απήχηση για τις ιστοσελίδες, τη θεματολογία, τη γεωγραφική εμβέλεια και στόχευση και τα κοινά -στόχους.

Σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της ηθικής και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων ένταξης στα Μητρώα

Ο ηλεκτρονικός τύπος και οι ενημερωτικές ιστοσελίδες αποκτούν για πρώτη φορά ταυτότητα. Παύουν να είναι απρόσωπες και ανώνυμες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σημαντική εξέλιξη, σημαντικά θετικά πλεονεκτήματα για τον πλουραλισμό και την ελευθερία της έκφρασης.

Τι πετυχαίνει το νομοσχέδιο

Θεσμική κατοχύρωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου για το σύνολο του Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού.

Οριοθέτηση του χώρου των έντυπων ΜΜΕ και για πρώτη φορά τον ορισμό και την οριοθέτηση του χώρου των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

Διασύνδεση των Μητρώων με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων του Τύπου με σκοπό τη σωστή κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξής τους.

Ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στην κρατική χρηματοδότηση

Παροχή κινήτρων με τη θέσπιση προϋποθέσεων και λειτουργιών που εξυγιαίνουν το χώρο του Τύπου.

Ανάδειξη μιας ρεαλιστικής εικόνας για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

Ο Τύπος, σε μια ισχυρή και φιλελεύθερη δημοκρατία, χρειάζεται να λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα και η ανεξαρτησία του και αφετέρου να αναβαθμίζεται η λειτουργία του, με άμεση αντανάκλαση στην ποιότητα του κοινωνικό-πολιτικού μας βίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον περιφερειακό Τύπο, ο οποίος και αυτός διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο. Με το νομοσχέδιο αυτό εκσυγχρονίζουμε τη νομοθεσία, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο και διασφαλίζουμε τον επί ίσοις όροις συναγωνισμό των επιχειρήσεων του Τύπου.

Η ελληνική Δικαιοσύνη διερευνά το τραγικό περιστατικό της Θεσσαλονίκης και αν υπάρχουν θα αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες - Αυτό ωστόσο δεν δικαιολογεί πράξεις βίας και ανομίας

Μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να εκφεύγει του πλαισίου του νόμου και πως η Ελληνική Πολιτεία δεν ανέχεται συμπεριφορές που διασαλεύουν την τάξη και τη νομιμότητα εξέπεμψε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου σχετικά με το τραγικό συμβάν του σοβαρού τραυματισμού 16χρονου Ρομά στην Θεσσαλονίκη. «Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την ένταξη και ενσωμάτωση των Ρόμα στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική Δικαιοσύνη διερευνά ουσιαστικά το τραγικό περιστατικό με τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη και σύντομα θα έχουμε πλήρη εικόνα, ώστε να αποδοθούν εκεί, που υπάρχουν, εάν υπάρχουν, οι δέουσες ευθύνες. Αυτό, ωστόσο, δεν δικαιολογεί πράξεις βίας και ανομίας. Όπως η Ελληνική Πολιτεία δεν καλύπτει και δεν συγκαλύπτει το εν λόγω περιστατικό, δεν μπορεί και να ανεχθεί συμπεριφορές, που διασαλεύουν την τάξη και τη νομιμότητα. Θέλω να ζητήσω ψυχραιμία και σύνεση και να ξεκαθαρίσω πως δεν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή σε επιθετικές, παράνομες και βίαιες συμπεριφορές απέναντι στα όργανα της τάξης».





Ο κ. Οικονόμου επέμεινε πως στην υπόθεση των παρακολουθήσεων η θέση της κυβέρνησης είναι να μη μείνει καμία σκιά, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά στην χθεσινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε πως αυτή ισοδυναμεί με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης της παράταξης τόσο σε επίπεδο εικόνας και συμβολισμών, όσο και σε επίπεδο ουσίας. Για τις απόψεις, που εξέφρασε για την οικονομία και τη φορολογία ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε πως η κυβέρνηση παγίως δεν σχολιάζει προσωπικές απόψεις του πρώην πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς για τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα της στον διάλογο, διευκρίνισε, πάντως, ότι οι διαρκείς τουρκικές προκλήσεις δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσουν την χώρα μας, η οποία, όπως είπε, εξακολουθεί να θωρακίζει την άμυνα της, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση.

