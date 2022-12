Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μήνυμα του 112 λόγω έκλυσης επικίνδυνων ουσιών

Προειδοποίηση σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, για την λήψη προληπτικών μέτρων, ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία τους.

Πυρκαγιά σε επίχειρηση με πολυεστερικά υλικά, που βρίσκεται στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής.

Επί τόπου έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα που ρίχτηκαν στην μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο έργο τους συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ για τον άμεσο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την λήψη προληπτικών μέτρων απο όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της έκλυσης στην ατμόσφιαρα επικίνδυνων ουσιών, λόγω της καύσης των υλικών στην επιχείρηση.

Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην Λεωφ.Νάτο #Ασπρόπυργο, καταφύγετε σε κλειστό κτήριο



??Κλείστε πόρτες & παράθυρα

??Πυρκαγιά σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών

??Εκλύονται επικίνδυνοι για την υγεία καπνοί



?? https://t.co/fYud925Ehj@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) December 9, 2022

