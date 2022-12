Κοινωνία

Μέγαρα - Θάνατος Ρομά: Σύλληψη για τον φονικό πυροβολισμό

Ένα άτομο συνελήφθη για τον πυροβολισμό που οδήγησε στο θάνατο ενός άνδρα στον καταυλισμό των Ρομά στα Μέγαρα.

Άτομο που κατηγορείται για τον θανάσιμο πυροβολισμό Ρομά στον καταυλισμό στα Μέγαρα συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής.

Ο δράστης είχε διαφύγει, ωστόσο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, δεν σχετίζεται με την ένταση των τελευταίων ημερών, που έχει προκαλέσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Το χθεσινό περιστατικό στα Μέγαρα αφορά συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες χθες στη Μαγούλα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 36χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον οικισμό Βλυχό Μεγάρων, ο 36χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα 28χρονο ημεδαπό, πλήττοντάς τον στο θώρακα.

Το θύμα μεταφέρθηκε από οικείους του στο Κέντρο Υγείας Μεγαρέων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από συνεχείς αναζητήσεις, αρχικά εντοπίστηκε από σταθμό Τροχαίας το αυτοκίνητο που επέβαινε ο αναζητούμενος να κινείται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου και στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακολούθησαν το αυτοκίνητο έως την ακινητοποίησή του στην Έξοδο Μαγούλα της Αττικής Οδού.

Ο 36χρονος, οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

