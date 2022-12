Οικονομία

“Το καλάθι του Άη Βασίλη”: Κατατέθηκε η τροπολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τροπολογία κατατέθηκε για το «καλάθι του Άη Βασίλη». Πώς θα «δουλέψει» για τα παιχνίδια.

Κατατέθηκε η τροπολογία για το καλάθι του Αη Βασίλη που αφορά στα παιδικά παιχνίδια.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, θεσπίζεται παρατηρητήριο τιμών για το «Το καλάθι του 'Αη Βασίλη».

Οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του 'Αϊ Βασίλη») από την 14η Δεκεμβρίου 2022 έως την 11η Ιανουάριου 2023.

Οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

Οι υπόχρεοι πρέπει να τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι θα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 έως 10.000 ευρώ.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη» μπορούν να αποστέλλουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους παραπάνω υπόχρεους αλλά όποιες επιχειρήσεις αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, πρέπει να τον τηρούν.

Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης στο «καλάθι του 'Αϊ Βασίλη» εντάσσονται οι 10 παρακάτω κατηγορίες παιχνιδιών: Βρεφικά, πάζλ, φιγούρες δράσης, κατασκευές, οχήματα, ηλεκτρονικά, τηλεκατευθυνόμενα, αθλητικά, επιτραπέζια, κούκλες και λούτρινα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα γαλανόλευκα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (εικόνες)

Ζίτσα - Γαϊδουράκι: στο εδώλιο ο Αντιδήμαρχος για κακοποίηση ζώου

“Κιβωτός του Κόσμου” – Χίος: Άνοιξε η θυρίδα της μητέρας του πατρός Αντώνιου