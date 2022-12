Κοινωνία

Κούγιας για 16χρονο: Ο αστυνομικός δεν μετανιώνει για κάτι

Τι είπε για τους Ρομά και την πίεση που αναφέρει ότι ασκούν προς την Δικαιοσύνη, απειλώντας με επεισόδια και αυτοδικία. Πως περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες πυροβόλησε ο 34χρονος.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσει η απολογία του 34χρονου αστυνομικού για τον τραυματισμό του του 16χρονου Ρομά, ο δικηγόρος του αστυνομικού, Αλέξης Κούγιας, επανέλαβε την άποψη πως ο τραυματισμός του ανηλίκου από τα πυρά του αστυνομικού δεν έγινε εκ προθέσεως.

«Ο άνθρωπος έχει μετανιώσει για κάτι. Δεν έκανε κάτι εκ προθέσεως. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εν αντιθέσει με τη κατηγορία που αντιμετωπίζει το θύμα, ο οποίος κατηγορείται και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των δύο μοτοσικλετιστών με άμεσο δόλο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κούγιας.

Ο Αλέξης Κούγιας μάλιστα τόνισε πως ο ίδιος αναμένει ότι ο αστυνομικός δεν θα προφυλακιστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά «περιμένουμε να μείνει ελεύθερος. Το τονίζω κατηγορηματικά ότι δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση ότι είναι δυνατόν η δικαιοσύνη μελετώντας αυτή τη δικογραφία να μην αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο αυτόν και να υποκύψει στους εκβιασμούς αυτούς κάποιων τους οποίους εγώ γνωρίζω χρόνια».

«Δεν μπορεί ορισμένοι που τους βλέπω στα δικαστήρια κάθε μέρα κατηγορούμενους άλλοτε για ληστείες, άλλοτε για εμπόριο ναρκωτικών, άλλοτε για κλοπές, άλλοτε για βιασμούς να έρχονται τώρα και να απειλούν ότι θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας», υπογράμμισε αναφορικά με τις απειλές για αυτοδικία από πλευράς των Ρομά σε περίπτωση που ο αστυνομικός αφεθεί ελεύθερος.

Ο ποινικολόγος χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «υπόδειγμα αστυνομικού και καλό άνθρωπο» ενώ κληθείς να σχολιάσει τις φήμες που θέλουν τον αστυνομικό να έχει σχέσεις με την Χρυσή Αυγή, τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. «Όποιος το διαδίδει αυτό θα βρει τον μπελά του. Ο εντολέας μου όχι μόνο δεν είναι μέλος της Χρυσής Αυγής αλλά ο ίδιος και η οικογένεια του είναι σε άλλον πολιτικό και κοινωνικό κύκλο», δήλωσε.

Αναφορικά με την καταδίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας και τους πυροβολισμούς ο Αλέξης Κούγιας τόνισε πως δεν υπήρχε πρόθεση να τον πετύχει και υπογράμμισε πως ο 16χρονος επιχείρησε να χτυπήσει με το όχημα του τους αστυνομικούς.

«Σε όλη τη διαδρομή φαίνεται ότι το θύμα, αν γίνει ποτέ δικαστήριο είναι σημαντικό να πει την άποψη του, οδηγούσε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο και φαίνεται ότι τον πλησιάζουν οι αστυνομικοί ενώ αυτός παραβιάζει όλα τα σήματα. Τρεις φορές έκανε αναστροφή και επέστρεψε για να χτυπήσει τον αστυνομικό. Η σφαίρα που βρέθηκε φανερώνει ότι π αστυνομικός δεν ήθελε να χτυπήσει το παιδί, είναι έξω από την ακτίνα της βολής. Θα έχουμε στη διάθεση μας τη βαλλιστική έκθεση του κορυφαίου βαλλιστικού αναλυτή Γιώργου Ραφτογιάννη. Ο ίδιος μου είπε ότι από την αναπήδηση στο οδόστρωμα ανυψώθηκε το χέρι. Αυτή η αναπήδηση μπορεί να οδηγήσει το χέρι ακόμα και σε διαφορετικό ύψος δυο μέτρων από το σημείο βολής. Το περίστροφο του είχε δεκατρείς σφαίρες, αν ήθελε να τον χτυπήσει δεν θα έριχνε μόνο δύο. Το παιδί κατάλαβαν ότι χτυπήθηκε αρκετή ώρα μετά. Το αυτοκίνητο επίσης διαθέτει φιμέ τζάμια και δεν μπορούσαν να δουν μέσα πως ήταν. Μόνο όταν ήρθε η ΟΠΚΕ αντίκρισαν το παιδί», δήλωσε επίσης ο συνήγορος του αστυνομικού, Αλέξης Κούγιας.

