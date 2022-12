Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Μεουλενστίν: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Σάντος με τον Ρονάλντο

Ο πρώην βοηθός του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πρώην συνεργάτης του Ρονάλντο, μίλησε για όσα έγιναν με τον Φερνάντο Σάντος.

Ο Ρενέ Μεουλενστιν, πρώην βοηθός του σερ Αλεξ Φέργκιουσον στη διάρκεια της πρώτης περιόδου του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι έχοντας συνεργαστεί μαζί του τη διετία 2007-2009 σχολίασε την Πέμπτη (8/12) τα όσα ειπώθηκαν κι ακούστηκαν με αφορμή τη μη συμμετοχή του CR7 στην αρχική ενδεκάδα του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελβετία στο πλαίσιο των «16» του Μουντιάλ του Κατάρ.

Μιλώντας στο «talkSPORT», ο 58χρονος Ολλανδός τεχνικός «χειροκρότησε» τον τρόπο που αντιμετώπισε το θέμα ο Φερνάντο Σάντος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα ήθελε να βρισκόταν στην θέση του. «Χαίρομαι που δεν είμαι προπονητής της Πορτογαλίας αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο λυπηρό να βλέπεις ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που έγινε στη διάρκεια της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Εκτιμώ ότι ο προπονητής της Πορτογαλίας χειρίστηκε πολύ καλά την όλη κατάσταση. Ας είμαστε ξεκάθαροι, ήταν ένα σαφές μήνυμα προς όλη την ομάδα για το ποιος είναι το αφεντικό και ότι κανείς δεν είναι πάνω από το στόχο που έχουν θέσει και δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου», τόνισε ο Μεουλένστιν και συνέχισε:

«Ελπίζω ότι ο Φερνάντο Σάντος θα έχει μια εποικοδομητική κουβέντα με τον Ρονάλντο και θα του πει: "η κατάσταση είναι αυτή που είναι και τώρα μπορείς να κάνεις δύο πράγματα, είτε να το αποδεχτείς είτε όχι". Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χώρος γι΄ αυτόν και ένας ρόλος που μπορεί να παίξει στην ομάδα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Φερνάντο Σάντος να δώσει φανέλα βασικού στον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα για τον αγώνα των προημιτελικών με το Μαρόκο, ο Ολλανδός υπέθεσε ότι ο Πορτογάλος επιθετικός μπορεί να έχει να πει την τελευταία λέξη... από τον πάγκο. «Ποιος ξέρει, ίσως μπει μισή ώρα πριν το τελικό σφύριγμα και να πετύχει το νικητήριο γκολ και ξαφνικά όλα ανατραπούν ξανά».

