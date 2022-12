Life

Χάρι - Μέγκαν: Ο βρετανικός Τύπος “κατακρεουργεί” το ντοκιμαντέρ τους

Επίθεση κατά της Μέγκαν Μαρκλ και του Χάρι εξαπολύει ο βρετανικός Τύπος, με αφορμή το ντοκιμαντέρ που έφτιαξε το πρώην πριγκιπικό ζεύγος.

«Απρεπείς», «Σημείο μη επιστροφής», «Επίθεση κατά της παρακαταθήκης της βασίλισσας», ο βρετανικός Τύπος κατακρεουργεί τον Χάρι και την Μέγκαν μετά την κυκλοφορία των πρώτων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ τους, ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις για την αφαίρεση των βασιλικών τους τίτλων.

«Μπορεί να πέσει κανείς χαμηλότερα;», αναρωτιέται η The Sun, που αφιερώνει, όπως και οι περισσότερες βρετανικές εφημερίδες, την πρώτη της σελίδα και πολλές εσωτερικές σελίδες στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», τα τρία πρώτα επεισόδια του οποίου κυκλοφόρησαν χθες.

«Απρεπείς Σάσεξ», είναι ο τίτλος του κύριου άρθρου της Daily Mail , ενώ η The Mirror κάνει λόγο για «Σημείο μη επιστροφής», τρία χρόνια μετά την αναχώρηση του ζεύγους για την Καλιφόρνια.

Στα τρία πρώτα επεισόδια οι Χάρι & Μέγκαν περιγράφουν στην συνάντησή τους και στην ιστορία αγάπης που ακολούθησε και επιτίθενται κατά των βρετανικών μέσων ενημέρωσης και των παπαπράτσι, κατηγορώντας τους ότι επιδίωξαν «να καταστρέψουν» την Μέγκαν, συγκρίνοντάς την με την Νταϊάνα, την μητέρα του Χάρι.

Αλλά, ο βρετανικός Τύπος καταγγέλλει κυρίως τις επιθέσεις κατά της βασιλικής οικογένειας και του θεσμού της μοναρχίας, και ιδιαίτερα τις κοροϊδίες για το πρωτόκολλο και τις περιγραφές του Ηνωμένου Βασιλείου ως ρατσιστικής και μισαλόδοξης χώρας.

«Είναι μία χονδροειδής μεταμφίεση της πραγματικότητας», γράφει η Daily Mail.

Το ζεύγος «επιδεικνύει παιδιάστικη έλλειψη σεβασμού για την βασιλική κουλτούρα και τα έθιμά της», γράφει η Daily Telegraph, που θεωρεί ότι το Παλάτι «θα υποφέρει» βλέποντας τον Χάρι να θεωρεί ολόκληρη την χώρα του «συμμορία λευκών ρατσιστών υποστηρικτών του Brexit».

Η Telegraph υπογραμμίζει στην πρώτη σελίδα της τις επιθέσεις κατά της Κοινοπολιτείας που περιέχει το ντοκιμαντέρ.

Πολλοί από τους εμφανιζόμενους - αλλά όχι ευθέως ο Χάρι και η Μέγκαν - καταγγέλλουν την παρακαταθήκη του αποικιοκρατικού και δουλεμπορικού παρελθόντος της βρετανικής αυτοκρατορίας, ανάμεσα σε στιογμιότυπα όπου εμφανίζεται η βασίλισσα Ελισάβετ να εκφράζει την προσήλωσή της στην Κοινοπολιτεία.

«Η συμπεριφορά τους δείχννει ασέβεια προς την μνήμη της βασίλισσας και προς έναν θεσμό τον οποίο υπηρέτησε με τόση συνέπεια», γράφει η Mirror.

Σύμφωνα με την The Times, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην βασιλική οικογένεια δήλωσαν σοκαρισμένα από τις επιθέσεις.

«Το εξοργιστικό είναι ότι οι Σάσεξ συνεχίζουν να βγάζουν εκατομμύρια χάρη στις βασιλικές τους σχέσεις, φτύνοντας τον θεσμό χάρη στον οποίο βγάζουν το ψωμί τους. Αν σιχαίνονται τόσο την μοναρχία, γιατί δεν εγκαταλείπουν εθελουσίως τους τίτλους τους;», γράφει η Daily Mail.

Ελάχιστες είναι οι πολιτικές αντιδράσεις στο ντοκιμαντέρ, ωστόσο ο συντηρητικός βουλευτής Μπομπ Σίλι δήλωσε στα βρετναικά μέσα ότι ετοιμάζει νόμο για την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων των Σάσεξ.

