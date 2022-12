Πολιτική

Κουτσούμπας για ημερομηνία εκλογών: Άγνωστοι αι βουλαί του Κυριάκου

Με σύσκεψη φορέων της Άρτας ξεκίνησε η διήμερη περιοδεία του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ σε περιοχές της Ηπείρου.

Με σύσκεψη φορέων της Άρτας ξεκίνησε η διήμερη περιοδεία του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, σε περιοχές της Ηπείρου, «σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και πολιτικών εξελίξεων, μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και ο λαός», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε κατά την άφιξή του στο Εργατικό Κέντρο.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, παράλληλα υπογράμμισε: «Θα προβάλλουμε αυτά τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και έξω απ' αυτή, με τους καθημερινούς μας αγώνες, έτσι ώστε να επιλυθούν, να υπάρξουν ανάσες ανακούφισης».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πιθανή ημερομηνία των εκλογών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε: "Θα δούμε… άγνωστοι αι βουλαί του Κυριάκου".

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Ιωάννης Γκολομάζος, κατά τον χαιρετισμό του επισήμανε, ότι στον νομό, οι επιχειρήσεις είναι κυρίως μικρές, με τους ιδιοκτήτες να είναι «αυτοαπασχολούμενοι, να αγωνίζονται για το μεροκάματο», μέσα σε μία κρίσιμη περίοδο. «Τα 10 τελευταία χρόνια ήταν αντιμέτωποι με την οικονομική κρίση και τώρα με την ενεργειακή κρίση. Αυτές οι κρίσεις έφεραν σε απόγνωση τους επιχειρηματίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως το ζήτημα είναι να βρεθεί διέξοδος στην «απαράδεκτη κατάσταση που βιώνει ο λαός», ενώ τόνισε: «Το ΚΚΕ δεν ξεχωρίζει τον λαό, εάν είναι δεξιός, εάν είναι αριστερός, αν ψήφισε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή Ν.Δ, αν ψήφιζε ΚΚΕ. Κυρίως ο λαός είναι ενωμένος ταξικά. Είτε είναι εργάτης, είτε είναι αγρότης, ή επαγγελματίες. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Οι λίγοι είναι αυτοί που μας εκμεταλλεύονται, έχουν όνομα, είναι η μεγάλη καπιταλιστική τάξη, είναι η μεγάλη αστική τάξη, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, η ολιγαρχία του πλούτου που απομυζά τον ιδρώτα του ελληνικού λαού».

Ο κ. Κουτσούμπας αυτή την ώρα, κάνει πολιτική ομιλία στο Ιμαρέτ στην πόλη της Άρτας, ενώ αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την Πρέβεζα.

