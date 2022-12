Κοινωνία

16χρονος: Διπλή εισαγγελική παρέμβαση για τις εξελίξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εξελίξεις γύρω από την καταδίωξη και τους πυροβολισμούς κατά του 16χρονου προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση.

Διπλή εισαγγελική παρέμβαση εκδηλώθηκε με αφορμή τις εξελίξεις για την υπόθεση του πυροβολισμού του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά από εισαγγελική εντολή διεξάγονται δύο προκαταρκτικές έρευνες, αφενός για δηλώσεις που είδαν τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας από μέλη της κοινότητας Ρομά με τις οποίες απειλούν ή καλούν σε αντίποινα και πράξεις αντεκδίκησης, και αφετέρου για διαρροή υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία τής υπόθεσης.

Η πρώτη έρευνα διεξάγεται από την Κρατική Ασφάλεια, με διερευνώμενα αδικήματα αυτά της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλήματος, ενώ η δεύτερη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την πράξη της παραβίασης δικαστικού απορρήτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακριτή ως προς την προφυλάκισή του ή μη (θα κληθεί να την άρει εντός 5ημέρου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης).

Την ίδια ώρα ο 16χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου

Ανδρουλάκης: Η Καϊλή ήταν “δούρειος ίππος” της ΝΔ

“Κιβωτός ” - Μιχαηλίδου: τα περισσότερα παιδιά δεν πήγαιναν στο Λύκειο… για να δουλεύουν