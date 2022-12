Κόσμος

Έκρηξη στο Τζέρσεϊ: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι είναι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι από την έκρηξη.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και σχεδόν δέκα αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από την έκρηξη που κατέστρεψε κτήριο κατοικιών στο νησί Τζέρσεϊ, μετέδωσε σήμερα το Sky News επικαλούμενο την επικεφαλής της κυβέρνησης του νησιού, Κριστίνα Μουρ.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν ένας νεκρός, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα σήμερα σε κτίριο κατοικιών στο νησί, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας. Αξιωματούχοι δεν έχουν προβεί σε σχόλια για τα αιτία της έκρηξης αλλά δήλωσαν ότι κάτοικοι είχαν κάνει λόγο νωρίτερα για μυρωδιά φυσικού αερίου.

Η διαρροή αερίου φέρεται να είναι η αιτία του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε σε κτίριο στην πρωτεύουσα του νησιού, το λιμάνι του Σεντ Χέλιερ (στον νότο). Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειξαν μια μπάλα φωτιάς που τυλίγει το παραθαλάσσιο κτήριο και μετά πυκνό καπνό.

"Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς", δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είχε κληθεί επιτόπου πριν από την έκρηξη από κατοίκους του κτιρίου που ανέφεραν μυρωδιά φυσικού αερίου. Ωστόσο δεν σχολίασε το αίτιο της έκρηξης λέγοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

WATCH: #BNNUK Reports.



After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 10, 2022

Ο Ρόμπιν Σμιθ δήλωσε ότι 20 ως 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ανάμεσά τους και δύο ελαφρά τραυματίες.

Το τριώροφο κτήριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

«Δεδομένων των διαστάσεων της καταστροφής, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αγνοουμένων», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της νήσου Τζέρσεϊ Κριστίνα Μουρ προσθέτοντας ότι οι έρευνες στα ερείπια μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

#Breaking: Just in - Reports of at least 1 person killed and at least 12-14 other people missing, after an apartment block explosion around 04:00 AM at #Jersey island in the port city of Saint Helier. pic.twitter.com/R0Q7Huys9G — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022

BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in Jersey: police



pic.twitter.com/lMBNqX6NsS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 10, 2022

Ένας γείτονας, ο 'Αντονι 'Αμποτ, είπε στο BBC ότι τα παράθυρα τους διαμερίσματός του έσπασαν από την έκρηξη. "Έξω όλα είχαν πάρει φωτιά", δήλωσε θεωρώντας πως "στάθηκε τυχερός".

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Ντάνι Άλβες: Ήταν η τελευταία μου συμμετοχή - Η Βραζιλία χρειάζεται τον Νεϊμάρ

Υποκλοπές: Πολιτική κόντρα μετά από δημοσίευμα για παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ

Εύα Καϊλή: Τι γράφουν διεθνή ΜΜΕ μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς