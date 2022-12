Κοινωνία

Κακοκαιρία “GAIA” – Ήπειρος: Προβλήματα στους δρόμους και την ηλεκτροδότηση (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία “GAIA” κυρίως στο νομό Ιωαννίνων.

Πτώσεις δέντρων, βράχων και φερτών υλικών έχει προκαλέσει η σφοδρή βροχόπτωση που έφερε η κακοκαιρία “GAIA” στην Ήπειρο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρουσιάζονται στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας.

Η Πυροσβεστική Ιωαννίνων δέχθηκε 33 κλήσεις. Ειδικότερα η Πυροσβεστική στην Περιφέρεια Ηπείρου, δέχθηκε 28 κλήσει για κοπές δέντρων, 1 για άντληση και 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Αναφέρθηκαν και φθορές σε οχήματα σε γειτονιές των Ιωαννίνων από τσίγκους που ξηλώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων .Δέντρο έπεσε χθες το βράδυ σε όχημα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ,προκαλώντας φθορές.

Δέντρα επίσης έπεσαν σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου αλλά και στην παλιά Ε.Ο -Ιωαννίνων - Αθηνών και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας .Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Καταπτώσεις πετρών και βράχων σημειώνονται σε οδικά δίκτυα της περιφέρειας Ηπείρου.

Με 15 μηχανήματα η Περιφέρεια Ηπείρου επιχειρεί να ανοίξει τους δρόμους για την ασφάλεια των οδηγών. Να σημειωθεί επίσης ότι πολλές περιοχές έχουν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα έχουν αναφερθεί και διακοπές ρεύματος, είτε από καλώδια που έκοψε ο αέρας είτε από πτώσεις δέντρων πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ.

Μεγάλο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λάκκας Σουλίου ,καθώς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή από χθες το βράδυ έχουν μείνει χωρίς ρεύμα για 15 περίπου ώρες .

Φούσκωσε το ποτάμι στο γεφύρι της Πλάκας

Σοβαρές ζημιές στο κεντρικό βάθρο πεζογέφυρας στα Τζουμέρκα, κοντά στο γεφύρι της Πλάκας, δημιούργησε το φουσκωμένο Ραφτανίτικο ποτάμι.

Σύμφωνα με τον δήμο Β. Τζουμέρκων, κλιμάκια μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία τού δήμου, επισκέφτηκαν το σημείο. Η γέφυρα για το επόμενο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης.

Εικόνες: Epirus-tv-news.gr

