Κακοκαιρία “GAIA”: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν προκαλέσει οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ έως τις 9 το πρωί δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ κλειστή είναι η πορθμειακή γραμμή Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων ανοιχτού τύπου στη γραμμή Καβάλα-Θάσος.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις δρομολογίων.

