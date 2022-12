Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρή 16χρονη Παλαιστίνια από σφαίρα στο κεφάλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα κορίτσι 16 ετών έπεσε νεκρό από σφαίρα στο κεφάλι. Η αντίδραση του ισραηλινού στρατού.

(εικόνα αρχείου)

Μια έφηβη Παλαιστίνια σκοτώθηκε την περασμένη νύκτα στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, ενός τομέα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη που βρίσκεται στην επίκεντρο των βιαιοτήτων των τελευταίων μηνών, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Η Τζέινα Ζακάρνα, 16 ετών, επλήγη από σφαίρα στο κεφάλι κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στη διάρκεια της επιδρομής, σύμφωνα με το υπουργείο.

Watch: #Palestinians carry the body of 16-year-old Jana Zakarneh who was killed in cold blood after she was shot in the head by Israeli forces while she was on the roof of her house, east to the occupied West Bank city of Jenin.#???? pic.twitter.com/PJ3aQGKN6j — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) December 12, 2022

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η έφηβη βρισκόταν στη στέγη του σπιτιού της, στη συνοικία όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή του ισραηλινού στρατού, και βρέθηκε νεκρή μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

ISRAEL HAS KILLED YET ANOTHER PALESTINIAN CHILD.



Last night, Israeli forces killed Jana Zakarneh, 16, in cold blood during a military raid in the occupied West Bank city of Jenin.#FreePalestine #???? pic.twitter.com/apoWZDDC4R — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) December 12, 2022

Άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν κατά την ίδια επιδρομή σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως είναι εν γνώσει του θανάτου της έφηβης και πως «το επεισόδιο εξετάζεται».

Συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και ένοπλους Παλαιστινίους ξέσπασαν στη διάρκεια της επιδρομής του στρατού, κατά την οποία συνελήφθησαν «τρία άτομα που καταζητουνταν ως ύποπτα ότι είναι αναμιγμένα σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», διευκρίνιζεται στην ανακοίνωση.

Watch: Scenes from Jenin last night, where an Israeli military raid took place and killed 16-year-old Jana Zakarneh in cold blood after she was shot in the head by Israeli forces while she was on the roof of her house, east to the occupied West Bank city of Jenin.#???? pic.twitter.com/2lsr20B7fY — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) December 12, 2022

«Στη διάρκεια της επιχείρησης, οι ύποπτοι εκτόξευσαν εκρηκτικά και άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατιωτών. Οι στρατιώτες απάντησαν με πραγματικά πυρά προς την κατεύθυνση των ένοπλων υπόπτων», πρόσθεσε ο στρατός.

Η Τζενίν, η οποία θεωρείται προπύργιο των ένοπλων παλαιστινιακών παρατάξεων, αποτελεί τακτικό στόχο των επιδρομών του ισραηλινού στρατού.

Περισσότεροι από 40 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων φέτος μόνο στον τομέα της Τζενίν. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί μαχητές, αλλά επίσης η δημοσιογράφος Σιρίν Αμπού Άκλεχ του καναλιού Αλ Τζαζίρα.

Watch: #Palestinians participate in the funeral procession of of 16-year-old Jana Zakarneh who was killed in cold blood after she was shot in the head by Israeli forces while she was on the roof of her house, east to the occupied West Bank city of Jenin.#???? pic.twitter.com/TG57yoYjx6 — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) December 12, 2022

Συνολικά τουλάχιστον 150 Παλαιστίνιοι και 26 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την αρχή της χρονιάς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ κατέχει από το 1967 και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Κολωνός: Έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις (εικόνες)



“QatarGate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα