Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “GAIA”: έπαθε εγκεφαλικό και έμεινε αβοήθητος για 24 ώρες!

Ώρες αγωνίας για τον άνδρα, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό και λόγω της κακοκαιρίας ήταν αδύνατη, απο ξηράς, αέρος και θαλλάσης η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένα περιστατικό ατόμου που υπέστη εγκεφαλικό και δεν κατάφερε για πολλές ώρες να μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω της κακοκαιρίας, συντελέστηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης – του χωριού των Σφακίων στην έξοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς που δεν διαθέτει οδική σύνδεση – αναδείχθηκε με το περιστατικό το οποίο συνέβη σε 75χρονο κάτοικο του χωριού.

Ο άνθρωπος το πρωί της Κυριακής 11/12, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και ζητήθηκε η διακομιδή του με πλωτό μέσο στην Χώρα Σφακίων προκειμένου να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Λόγω των καιρικών συνθηκών υπήρχε απαγόρευση απόπλου όλων των σκαφών (η οποία ήταν σε ισχύ και το πρωί της Δευτέρας) και επιπλέον στην προβλήτα της Αγ. Ρουμέλης ήταν αδύνατον να «δέσει» σκάφος λόγω του κυματισμού.

Στην συνέχεια από τον Δήμο Σφακίων ζητήθηκε η αεροδιακομιδή με ελικόπτερο αλλά – σύμφωνα με πληροφορίες – η απάντηση ήταν αρνητική καθώς οι άνεμοι δεν επέτρεπαν την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο του χωριού.

Η αεροδιακομιδή, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 10, όταν ελικόπτερο απογειώθηκε από το Ηράκλειο για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η αγωνία όμως κορυφώνεται καθώς όπως ανέφερε στο Flashnews.gr o δήμαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης αν και υπήρχε διαβεβαίωση πως η αεροδιακομιδή θα γινόταν νωρίς το πρωί, μέχρι και τι 9 το πρωί το ελικόπτερο δεν είχε απογειωθεί από το Ηράκλειο.

Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος παρέμεινε με εγκεφαλικό επεισόδιο επι 24ώρες χωρίς νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ να σημειωθεί πως πάγιο αίτημα των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης είναι η δημιουργία ενός δασικού δρόμου που να εξασφαλίσει την οδική σύνδεση με τα άλλα χωριά των Σφακίων για περιπτώσεις ανάγκης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες.

Πηγή: flashnews.gr

