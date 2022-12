Πολιτική

Μητσοτάκης για Ελαιώνα: Η δομή επιστρέφει τους κατοίκους της Αθήνας

Η πρώην δομή φιλοξενίας περνά στο δήμο Αθηναίων. Τα μηνύματα Μητσοτάκη, Μηταράκη και Μπακογιάννη για την ανάπλαση της περιοχής και το μεταναστευτικό.

Πρωτόκολλο παράδοσης της δομής φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα στον Δήμο Αθηναίων συνυπέγραψαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιαννης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα για την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική, όχι μόνο γιατί μία τεράστια περιοχή, σχεδόν 10.000 στρεμμάτων, αποδίδεται στους κατοίκους της για να αρχίσει μία διπλή ανάπλαση που ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τη ζωή στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά γιατί και εδώ στον Βοτανικό συναντώνται τα χειροπιαστά αποτελέσματα δύο πολιτικών που εκτυλίσσονται παράλληλα: Των σωστών επιλογών της πολιτείας στο μεταναστευτικό και του τολμηρού σχεδιασμού για μία καλύτερη καθημερινότητα στην πρωτεύουσα και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο Ελαιώνας είναι ένα σύμβολο της εποχής της κρίσης, μία δομή που σήμερα κλείνει και επιστρέφει στους δημότες της Αθήνας», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης. «Είχε φιλοξενήσει μέχρι και 2.500 αιτούντες άσυλο σε μία υπερπλήρη δομή σε δύσκολες συνθήκες, αιτούντες άσυλο που πλέον έχουν μεταφερθεί σε πιο νέες, πιο σύγχρονες, πιο αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση «έθεσε δύο μετρήσιμους στόχους, την ουσιαστική μείωση των ροών και τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, εφαρμόζοντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική». Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε ότι από 90.000 διαμένοντες σε 121 δομές σε όλη τη χώρα σήμερα διαμένουν 15.000 σε 33 δομές. Επίσης, τόνισε: «Ψηφιοποιήσαμε και επιταχύναμε τη διαδικασία ασύλου, από 202.000 εκκρεμείς υποθέσεις το καλοκαίρι του 2019 σήμερα εκκρεμούν 25.000 και γίνεται ταχύς διαχωρισμός πλέον προσφύγων από παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες». «Κάναμε πράξη την αποσυμφόρηση στα νησιά και στην Αθήνα και κλείνουμε στις 31 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα Estia γιατί ολοκλήρωσε την αποστολή του και πλέον το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί για τη στεγαστική πολιτική για νέους και νέες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μηταράκης ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων σημειώνοντας: «Βιώσαμε δύσκολες στιγμές στην Αθήνα, ειδικά το 2020, αλλά μαζί, σε αγαστό πνεύμα συνεργασίας, αντιμετωπίσαμε αυτή την πρόκληση». «Η εικόνα της πόλης έχει αλλάξει και αλλάζει σταθερά με σχέδιο, όπως δεσμευτήκαμε», κατέληξε.

Ο κ. Μπακογιάννης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο Ελαιώνας είναι «η πίσω αυλή της Αθήνας, μόλις δύο χιλιόμετρα από την Ομόνοια και όμως μία περιοχή που για δεκαετίες βιώνει την εγκατάλειψη, την αδιαφορία. Μία περιοχή που σήμερα έχει κερδίσει το δικαίωμα στη ζωή, έχει κερδίσει το δικαίωμα να σταθεί πάλι στα πόδια της και να δημιουργήσουμε στην πραγματικότητα μία πόλη μέσα στην πόλη».

«Σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Μπακογιάννης, «ανοίγει ο δρόμος για τη διπλή ανάπλαση, ένα υπερτοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με δύο πυλώνες, έναν εδώ στον Ελαιώνα όπου με όχημα το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις αναγκαίες υποδομές δίνεται η ευκαιρία στην περιοχή να προχωρήσει μπροστά, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου κερδίζουμε έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου».

Ο δήμαρχος Αθηναίων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Μετανάστευσης για τη συνεργασία και συμπλήρωσε: «Καταθέσαμε το αίτημα να επιστρέψει η περιοχή στους δημότες πριν από περίπου έναν χρόνο και έχουν γίνει πολλά και αποφασιστικά βήματα. Έχουμε το δικαίωμα σήμερα όλοι μας να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο αύριο».

Στην τελετή ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη και ο γγ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης.

Έξω από τη δομή ανήρτησε πανό η «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή», ζητώντας άσυλο και στέγη για όλους τους πρόσφυγες.

