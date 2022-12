Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Χατζηδάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία εμπλοκή

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας. Τι δήλωσε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε ο Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την υπόθεση για τις παρακολουθήσεις του ιδίου από την ΕΥΠ.

Σε συνομιλία που είχε ο Κωστής Χατζηδάκης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες έπειται από τα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις του από την ΕΥΠ, τόνισε ξανά πως το θέμα των υποκλοπών που ξέσπασε από τον Αύγουστο θολώνει το έργο της κυβέρνησης, που είναι σημαντικό.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε προσωπικό επίπεδο, ανέφερε ότι σαφώς και η υπόθεση τον έχει επηρεάσει,ωστόσο έχει την πεποίθηση ότι δεν ήταν η παρακολούθησή του σε γνώση του Πρωθυπουργού και επέμεινε ότι το θέμα ερευνάται ήδη από τη Δικαιοσύνη.

«Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

