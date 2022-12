Κοινωνία

Δολοφονία στο Μαρούσι: Με 40 μαχαιριές σκότωσε η 17χρονη την 23χρονη

Σοκάρουν τα ευρήματα απο την ιατροδικαστική εξέταση. Τι δηλώνει η 17χρονη.



Σοκάρουν τα ευρήματα απο την ιατροδικαστική εξέταση για τη δολοφονία της 23χρονης φοιτήτριας απο την 17χρονη κόρη του καρδιολόγου στο Μαρούσι. Η δράστρια φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι χτυπώντας το κεφάλι της φίλης της με μανία και στη συνέχεια την κατακρεούργησε με περισσότερα απο 40 «καρφώματα» στο πρόσωπο και τον λαιμό!

Μάλιστα, από την άγρια επίθεση, σύμφωνα με αστυνομικές «πηγές» τραυματίστηκε και η ίδια και χθες το βράδυ μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου της παρεσχέθηκε ιατρικη βοήθεια, έγινε αξιολόγηση της κατάστασης και επέστρεψε στο «Ανηλίκων», όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία της.

Η οικογένεια της 17χρονης, δια μέσου του συνηγόρου της διόρισε τεχνικό σύμβουλο τον ιατροδικαστή κ. Δημητρη Γαλεντέρη. Ο κ. Θεοδωροπουλος δικηγόρος της ανήλικης δράστριας, εξερχόμενος των δικαστηρίων έκανε λόγο για «έγκλημα πάθους».

Όπως είπε, τα δύο κορίτσια γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και μίλησε για ένα παιδί με ψυχολογικά προβλήματα και σημείωσε πως ενώ παλαιότερα λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αυτό δεν συνέβαινε το τελευταίο διάστημα.





