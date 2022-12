Οικονομία

Πλαφόν - Φυσικό αέριο: νέο ναυάγιο στην Σύνοδο των ΥΠΕΝ

Άκαρπη απέβη ακόμη μια πολύωρη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Πότε ορίστηκε το νέο ραντεβού των ΥΠΕΝ της ΕΕ. Τι δηλώνει ο Γερμανός Υπ. Ενέργειας.

Δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε τελική συμφωνία για το ανώτατο όριο τιμής στο φυσικό αέριο οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνόδου τους στις Βρυξέλλες την Τρίτη, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

Ετσι, παρά την πολύωρη διαπραγμάτευση οι υπουργοί των 27 θα συζητήσουν ξανά το θέμα σε τακτική συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Γερμανός υπουργός, από την πλευρά του προσπαθεί να μεταφέρει μια εικόνα «μισογεμάτου» ποτηριού. Σύμφωνα με το Reuters υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία για το 90-95% των θεμάτων στο θέμα του πλαφόν στο φυσικό αέριο αλλά τα «μεγάλα και συμβολικά» θέματα δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Ο ίδιος θεωρεί λογικό να χρειαστούν περισσότερο χρόνο οι χώρες της Ευρώπης για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία και σημειώνει ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, οπότε είναι προγραμματισμένη νέα συνάντηση των υπουργών Ενέργειας. Συμπλήρωσε δε ότι ίσως είναι πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία μέσω πλειοψηφίας.

Κατά τον Γερμανό υπουργό, η χώρα του οποίου βάζει εμπόδια στις προσπάθειες του Νότου, η Γερμανία να προσφέρει χαμηλές τιμές ενέργειας στους κατοίκους της Ευρώπης «αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

