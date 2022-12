Life

“Παγιδευμένοι”: Ο Βασίλης Τριανταφύλλου παντρεύεται!

Παντρεύεται ο "Άγγελος" από τη σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Η πρόταση γάμου, το μονόπετρο και η ανάρτηση στα social media.

Την ώρα που οι τηλεθεατές αναμένουν με αγωνία την επιστροφή των, "Παγιδευμένων", ηθοποιός της σειράς ανακοίνωσε ότι παντρεύεται.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τριανταφύλλου τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 και υποδύεται τον “Άγγελο” σε λίγο καιρό θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Τόνια.

Την είδηση έκανε γνωστή η αγαπημένη του Βασίλη Τριανταφύλλου, η οποία πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το μονόπετρο δαχτυλίδι και αποκάλυψε πως αποδέχτηκε την πρόταση.

