Θάνατος 16χρονου - Νομική και ΑΣΟΕΕ: Ένταση και προσαγωγές σε κατάληψη (εικόνες)

Οδοφράγματα και διακοπή κυκλοφορίας στην Πατησίων. Τεταμένο το κλίμα και στην Νομική Σχολή στην Σόλωνος.

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Ομάδα ατόμων έστησε ξαφνικά οδοφράγματα στην οδό Πατησίων και πέταξε διάφορα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων

Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονται στο προαύλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, έχει αποκατασταθεί πλέον η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Πατησίων.

Την ίδια ώρα, υπό κατάληψη τελείται από το βράδυ της Τρίτης η Νομική Αθηνών, ως δείγμα αλληλεγγύης για τη δολοφονία του 16χρονο Ρομά, Κώστα Φραγκούλη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές έξω από την Νομική Σχολή στην Σόλωνος.

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει, έως τώρα, σε 25 προσαγωγές ατόμων, συνολικά, από το κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια σε ΑΣΟΕΕ και Νομική

Τ"ην 12.00 ώρα σήμερα (Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022), μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων με σκοπό την κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών, συγκεντρώθηκαν έμπροσθεν του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην οδό Σόλωνος (25) άτομα, τα οποία προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Παράλληλα και την ίδια περίπου ώρα, άλλη ομάδα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εξήλθε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οδό Πατησίων και τοποθέτησε κάδους και άλλα αντικείμενα στο οδόστρωμα, στα οποία έβαλαν φωτιά, διακόπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία των οχημάτων.

Τα ανωτέρω άτομα εκδήλωσαν επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών με ρίψεις φωτοβολίδων, πετρών και άλλων αντικειμένων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση των αναγκαίων μέσων και η προαναφερόμενη ομάδα εισήλθε εντός του Πανεπιστημίου.

Το οδόστρωμα καθαρίστηκε από τα αντικείμενα και η οδός Πατησίων αποδόθηκε στην κυκλοφορία."

Το κλίμα είναι τεταμένο και επικρατεί ένταση από χθες σε όλη την χώρα όπου σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν επεισόδια, με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου Ρομά μετά από πολυήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ύστερα από τον τραυματισμό του από σφαίρα αστυνομικού κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Ένταση επικρατεί και σήμερα στον Ασπρόπυργο, καθώς στην θέση Λάκκα Ρομά από τον κοντινό καταυλισμό έχουν ανάψει φωτιές και καίνε λάστιχα.

