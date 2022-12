Πολιτική

ΕΕ: Απαράδεκτες οι τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδας

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, καταδίκασε την επιθετική ρητορική της Άγκυρας με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις για τους πυραύλους Ταϊφούν.

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τα εχθρικά σχόλια κατά της Ελλάδας εγείρουν σοβαρές ανησυχίες και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πολύ αναγκαίες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων ,Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς σχετικά με τις τελευταίες απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και τη χρήση πυραύλων "Ταϊφούν".

«Υπενθυμίζω τη δήλωσή μας της 5ης Σεπτεμβρίου σχετικά με αυτό, τονίζοντας ότι οι απειλές και η επιθετική ρητορική είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν» επισήμανε ο Πίτερ Στάνο.

Παράλληλα, σημείωσε «έχουμε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι η αντικατάσταση της απειλητικής ρητορικής με ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο και επικοινωνία είναι το κλειδί για την εκτόνωση των εντάσεων, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και περιφερειακά στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Επαναλαμβάνουμε και πάλι την προσδοκία μας από την Τουρκία να εργαστεί σοβαρά για την αποκλιμάκωση των εντάσεων με βιώσιμο τρόπο» υπογράμμισε.

Επίσης, όσον αφορά στη μη ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι «έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας. Είχαμε εκφράσει επανειλημμένα την έντονη προσδοκία μας από την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και να συνεργαστεί μαζί μας για την επιβολή της εφαρμογής τους και την αποτροπή κάθε προσπάθειας καταστρατήγησης».

«Πιο πρόσφατα, οι τουρκικές αρχές έδωσαν θετικά μηνύματα ως προς την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν μαζί μας για αυτό το θέμα, κάτι που είναι φυσικά μια εξέλιξη που μπορούμε να χαιρετίσουμε. Ανυπομονούμε να δούμε τις σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα ξεκινήσει γρήγορα» επισήμανε ο Πίτερ Στάνο.

Νέες τουρκικές απειλές

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος ΜΗΡ, Ισμαήλ Οζντεμίρ, ρίχνει λάδια στη φωτιά, καθώς σε δηλώσεις του υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι «η τουρκική ατσάλινη γροθιά θα πέσει στο Αιγαίο σαν τυφώνας».

«Διατηρούμε τη στάση μας υπέρ του διαλόγου στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο παρόλες τις προκλήσεις της Ελλάδας. Ωστόσο, οι συνομιλητές μας να μην το βγάλουν από το μυαλό τους πως όταν έρθει η ώρα και η στιγμή, η τουρκική ατσάλινη γροθιά θα πέσει από το Αιγαίο σαν αστραπή, καταιγίδα και τυφώνας. Δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε και σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

