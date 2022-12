Κοινωνία

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας

Τι ζήτησε ο τραγουδιστής από τον Πρωθυπουργό και τι είπε για τους θανάτους Ρομά από πυρά αστυνομικών.

«Ήρθα να δώσω κουράγιο σε αυτήν την οικογένεια. Κάθε χρόνο δίνω κουράγιο και σε μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της από αστυνομικό», είπε ο Βασίλης Παϊτέρης στον ΑΝΤ1 από την Θεσσαλονίκη και τον οικισμό Ρομά στην Αγία Σοφία, λίγη ώρα πριν συγγενείς και φίλοι πουν το στερνό αντίο στον 16χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό αστυνομικού, στην διάρκεια καταδίωξης.

Όπως είπε ο τραγουδιστής και πρώην υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, «θέλουμε να βγει ο Μητσοτάκης να ζητήσει μια συγγνώμη, αντί να επιβραβεύουν τον αστυνομικό που σκοτώνει ένα παιδί πισώπλατα».

«Θέλουμε δικαιοσύνη εδώ και τώρα και να σταματήσει αυτός ο ρατσισμός», είπε ο Βασίλης Παϊτερης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η Πολιτεία «πρέπει να δώσει δουλειές σε αυτόν τον κόσμο και να τον στηρίξει», συμπληρώνοντας ότι «είμαστε Έλληνες, πάμε στο στρατό, ψηφίζουμε. Αν γίνει κάτι με τον Ερντογάν θα πάμε στην πρώτη γραμμή».





