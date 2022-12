Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Στον "ρυθμό" των Ρίχτερ η Εύβοια. Νέος σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Που ήταν το επίκεντρο και ποιο ειναι το μέγεθος του.

Στον χορό των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια και την Πέμπτη.

Στις 12.43 σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 3,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 1 χιλιόμετρο ανατολικά βορειοανατολική των Ζαράκων Ευβοίας.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και έγινε αισθητή και στην Αττική.

Νωρίτερα, σεισμός έγινε αισθητός στις 10:38, σε πολλές περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και φυσικά της Εύβοιας, όπου ήταν και το επίκεντρο της δόνησης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην Εύβοια και συγκεκριμένα σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από την περιοχή των Ζαράκων.

Το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή που έδωσε τους σεισμούς των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου, ενώ απο τον ίδιο εστιακό χώρο προήλθε και η χθεσινή δόνηση των 4,3 Ρίχτερ.

Το μέγεθος του σεισμού αρχικά μετρήθηκε αυτομάτως σε 3,8 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο λιγο αργότερα υπολογίστηκε σε 3,6 Ρίχτερ.

Είχε προηγηθεί στις 10:04 σεισμός εντάσεως 3,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο από την ίδια περιοχή.

Ο ισχυρότερος σεισμός των προηγούμενων ημερών απο το ίδιο επίκεντρο ήταν εντάσεως 5 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

