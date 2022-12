Κοινωνία

Απάτη: Πήγαν να κάνουν δωρεά σε Μονή και της άδειασαν τον λογαριασμό

Πως οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της Μονής και να μεταφέρουν τα χρήματα που περιείχε.

Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας μια πραγματικά… χωρίς ιερό ηλεκτρονική απάτη με τη μέθοδο phishing, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 25/08/2022.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 3 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.

Όπως προέκυψε, ένας από τους κατηγορούμενους επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπεύθυνη Ιεράς Μονής και προσφερόμενος δήθεν να προβεί σε δωρεά ύψους 5.000 ευρώ, κατάφερε να της υποκλέψει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που της απέστειλε, το οποίο περιείχε υπερσύνδεσμο (link), που την ανακατεύθυνε σε ψεύτικη ιστοσελίδα τράπεζας.

Με την χρήση των κωδικών, οι κατηγορούμενοι προέβησαν στη μεταφορά του συνολικού χρηματικού ποσού των 7.840 ευρώ από το λογαριασμό της Μονής σε δικούς τους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Πηγή: ipeirotika.gr

