ΔΙΜΕΑ - Κρήτη: Πρόστιμα “μαμούθ” σε βενζινάδικα και σούπερ μάρκετ

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν σε ελέγχους της ΔΙΜΕΑ σε περιοχές της Κρήτης.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 36.500 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), κατά τους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.960 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 στελέχη της διενήργησαν έλεγχο σε επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης, σε πρατήρια καυσίμων και σούπερ μάρκετ, στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα σε Χανιά και Ρέθυμνο, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών. Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.960 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 36.500 ευρώ.

