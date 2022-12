Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Ντεμπελέ: Μέσι και Γαλλία αξίζουν το Κύπελλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην συμπαίκτης του Μέσι θα παραταχθεί απέναντί του στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και μιλάει με τα καλύτερα λόγια γι’αυτόν.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ μπορεί να πανηγυρίσει το δεύτερο του Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή την Κυριακή (18/12-17:00), εάν καταφέρει να κερδίσει την Αργεντινή.

«Είχαμε μεγαλύτερη ευφορία το 2018 μετά τη νίκη κόντρα στο Βέλγιο. Σήμερα είμαστε πιο ήρεμοι, με περισσότερη εμπειρία», είπε ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα μιλώντας σήμερα στα ΜΜΕ στην Ντόχα.

«Σκέφτομαι την ομάδα, αντί να σκέφτομαι τα στατιστικά μου», πρόσθεσε, ενώ μιλώντας για τον Λιονέλ Μέσι τόνισε:

«Πέρασα τέσσερα υπέροχα χρόνια στη Μπαρτσελόνα με τον Μέσι. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον είχα συμπαίκτη. Είναι πολύ ήρεμος στα αποδυτήρια, κάθισε δίπλα μου και με βοήθησε πολύ όταν έφτασα. Αυτός και ο Ινιέστα με έκαναν να αγαπώ την Μπαρτσελόνα. Το να παίζεις εναντίον του είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να αγγίζει την μπάλα πολύ λίγο γιατί είναι πολύ επικίνδυνος. Ο Μέσι αξίζει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, κάνει πολύ καλή διοργάνωση και είναι το τρόπαιο που του λείπει. Αλλά και η Γαλλία το αξίζει».

Ειδήσεις σήμερα:

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπαθε κρίση επιληψίας

Γαλλία - Φωτιά: Νεκρά παιδιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Του έκλεισαν τον δρόμο, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν