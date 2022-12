Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: “κύμα” στήριξης μετά την καταδίκη

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σχετικά με το πώς βλέπει ο τουρκικός λαός την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ένα μεγάλο κύμα στήριξης στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έχει ξεκινήσει στην Τουρκία, μετά την καταδίκη του με την ποινή σε φυλάκιση αλλά και με στέρηση πολιτικών του δικαιωμάτων, από δικαστήριο.

Η εφημερίδα Τζουμχουριέτ τη αντιπολίτευσης δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, δημοσκόπηση της εταιρείας BUPAR σύμφωνα με την οποία:

Το 71% δεν βρίσκει σωστή την ποινή για Ιμάμογλου

Το 75,5% θεωρεί ότι η απόφαση δεν είναι νομική αλλά πολιτική

Η εφημερίδα Σοζτζού επίσης στο πρωτοσέλιδό της δημοσιεύει δημοσκόπηση της Εταιρείας "Τουρκίγε Ραπορού" σύμφωνα με την οποία, το 64% πιστεύει ότι η ποινή για Ιμάμογλου δεν είναι δίκαιη, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Από την άλλη τα φιλοκυβερνητικά μέσα υποστηρίζουν ότι υπάρχει διάσπαση εντός της συμμαχίας της αντιπολιτευσης. Ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένει σε υποψηφιότητα Κεμάλ Κιλιτντάρογλου για τις προεδρικές. Αντίθετα ο Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ θέλει τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Προβάλλου ακόμη ότι τώρα που ο Ιμάμογλου έχει μαζί τουν την Ακσενέρ, έχασε το φιλοκουρδικό κόμμα HDP.

Δηλώσεις σχετικά με την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε και ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τα δικαστήρια θα διορθώσουν τυχόν σφάλματα στη διαδικασία έφεσης μετά τη φυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και στο μεταξύ οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να αγνοούν τις δικαστικές αποφάσεις.

