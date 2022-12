Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: η παράνομη τιμωρία μου, ανταμοιβή για την επιτυχία μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου ο Εκρέμ Ιμάμογλου. "Κύμα" συμπαράστασης στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε ότι η καταδίκη σε φυλάκιση που του επιβλήθηκε αυτήν την εβδομάδα είναι μια τιμωρία για την επιτυχία του, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσουν διαδήλωση σε υποστήριξή του και σε αμφισβήτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών της ερχόμενης χρονιάς.

Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε χθες, Τετάρτη, τον Ιμάμογλου σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών και του επέβαλε απαγόρευση πολιτικής δραστηριότητας. Και οι δύο ποινές θα πρέπει να επικυρωθούν από εφετείο. Η καταδίκη του προκάλεσε επικρίσεις σε μεγάλη κλίμακα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με τους επικριτές να δηλώνουν ότι συνιστά καταπάτηση της δημοκρατίας.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ένας πιθανός ισχυρός αντίπαλος στον Ερντογάν, κάλεσε τους κατοίκους της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας να δείξουν "ενότητα και αλληλεγγύη" ενώνοντας τη φωνή τους με τη δική του και των ηγετών έξι αντιπολιτευόμενων κομμάτων στα κεντρικά γραφεία του δήμου στις 4:00 μμ (15:00 ώρα Ελλάδος).

"Μερικές φορές στην χώρα μας, καμία επιτυχία δεν μένει ατιμώρητη", σημείωσε. "Θεωρώ αυτήν την ανούσια και παράνομη τιμωρία που μου επιβλήθηκε ανταμοιβή για την επιτυχία μου", τόνισε.

Ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε για προσβολή δημόσιων αξιωματούχων σε ομιλία του μετά τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη το 2019. Οι επικριτές δηλώνουν ότι τα τουρκικά δικαστήρια υποχωρούν στην θέληση του Ερντογάν. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν ως τον Ιούνιο αναμένεται να αποτελέσουν την μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ο Ερντογάν έπειτα από δύο δεκαετίες στην εξουσία, καθώς οι Τούρκοι αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης μετά την κατάρρευση της τουρκικής λίρας και την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Η συμμαχία έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχει σχηματιστεί κατά του Ερντογάν, υπό την ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) στο οποίο ανήκει ο Ιμάμογλου, δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιος θα είναι ο υποψήφιός της στις προεδρικές εκλογές. Ο Ιμάμογλου θεωρείται πιθανός υποψήφιος και δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι θα νικούσε τον Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου δικάστηκε για ομιλία του, στην οποία δήλωσε ότι αυτοί που ακύρωσαν την αρχική ψηφοφορία για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης το 2019, στις οποίες είχε νικήσει οριακά υποψήφιο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν --ήταν "ηλίθιοι". Ο Ιμάμογλου δηλώνει ότι το σχόλιό του ήταν η απάντηση που έδωσε στον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού που είχε χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα εναντίον του.

Μετά την ακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιμάμογλου κέρδισε με άνεση στην επαναληπτική ψηφοφορία που έγινε, τερματίζοντας την διοίκηση για 25 χρόνια της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας από το AKP και τους ισλαμιστές προκατόχους του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας