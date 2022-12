Κόσμος

Ερντογάν για Ιμάμογλου: Αν τα δικαστήριο έχουν κάνει σφάλμα, θα διορθωθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο σχόλιο του Ταγίπ Ερντογάν για τη δικαστική απόφαση που οδηγεί τον πολιτικό του αντίπαλο στη φυλακή.

O τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι τα δικαστήρια θα διορθώσουν τυχόν σφάλματα στη διαδικασία έφεσης μετά τη φυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και στο μεταξύ οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να αγνοούν τις δικαστικές αποφάσεις.

Στα πρώτα του άμεσα σχόλια για την καταδίκη την Τετάρτη του Εκρέμ Ιμάμογλου--ενός πιθανού αντιπάλου του στη διεκδίκηση της προεδρίας το 2023, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά μηνών και του επιβλήθηκε πολιτική απαγόρευση--ο Ερντογάν είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις προεδρικές του επόμενου χρόνου.

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε την Τετάρτη τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης για προσβολή των μελών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας το 2019.

"Ακόμη δεν υπάρχει τελική δικαστική απόφαση. Η υπόθεση θα πάει στο Εφετείο και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αν τα δικαστήρια έχουν διαπράξει κάποιο σφάλμα, θα διορθωθεί. Προσπαθούν να μας τραβήξουν μέσα στο παιχνίδι", δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Η καταδίκη του Ιμάμογλου έχει συσπειρώσει το αντιπολιτευόμενο μπλοκ γύρω από αυτό που θεωρεί αγώνα για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπό τον Ιμάμογλου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφεσιβάλει την πρωτόδικη απόφαση.

"Έχουν υπάρξει πολλές δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες έχουμε επικρίνει σκληρά και εμείς οι ίδιοι, αλλά αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να προσβάλλει δικαστές ή να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις", είπε ο Ερντογάν σε διαδήλωση στο Μαρντίν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι δικαστικές αρχές της Τουρκίας έχουν υποταχθεί στην επιθυμία να τιμωρήσει τους επικριτές του. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ανεξάρτητοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Υποκλοπές: Πολιτική αντιπαράθεση μετά το δημοσίευμα του EURACTIV

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι