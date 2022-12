Κόσμος

Ιράν: Δε θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία

Η απάντηση της Τεχεράνης στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ΗΠΑ, για τη «στρατιωτική εταιρική σχέση μεγάλης κλίμακας» της Τεχεράνης και της Μόσχας.

Η ιρανική διπλωματία ανέφερε χθες Κυριακή πως πρόκειται να ζητήσει την «άδεια» οποιουδήποτε για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τη Ρωσία, αντιδρώντας στην ανησυχία που εξέφρασαν προ ημερών οι ΗΠΑ για τη «στρατιωτική εταιρική σχέση μεγάλης κλίμακας» της Τεχεράνης και της Μόσχας.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όπως ορίζουν τα εθνικά της συμφέροντα (...) ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο για να ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις της και δεν ζητάει την άδεια κανενός», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Νάσερ Κανάνι, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Το Κίεβο και οι δυτικοί υποστηρικτές του κατηγορούν τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) ιρανικής κατασκευής για να εξαπολύει επιθέσεις στην Ουκρανία. Το Ιράν έχει παραδεχθεί πως έχει προμηθεύσει τέτοια αεροσκάφη στη Ρωσία, αλλά τόνισε πως οι παραδόσεις έγιναν πριν από την έναρξη της επίθεσης του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, χωρίς μολαταύτα αυτό να αποτρέψει μια ομοβροντία δυτικών κυρώσεων.

Την 9η Δεκεμβρίου, ο Λευκός Οίκος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη «στρατιωτική εταιρική σχέση μεγάλης κλίμακας» που κατ’ αυτόν βαθαίνει ολοένα περισσότερο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε πως σε αντάλλαγμα για τις παραδόσεις UAVs, η Ρωσία προσφέρει στο Ιράν «επίπεδο στρατιωτικής και τεχνικής υποστήριξης άνευ προηγουμένου», που «μεταμορφώνει τη σχέση τους σε πλήρη εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα. Εξέλιξη «βλαβερή» για την Ουκρανία, χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν και «τη διεθνή κοινότητα», από τη σκοπιά της Ουάσιγκτον.

«Η συνεργασία ανάμεσα στο Ιράν και τη Ρωσία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας ως προς την άμυνα, αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων (...) και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών», αντέτεινε ο Νάσερ Κανάνι, ο οποίος απέρριψε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Κέρμπι κάνοντας λόγο για «μέρος του αμερικανικού πολέμου προπαγάνδας εναντίον του Ιράν».

