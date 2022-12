Πολιτική

ΕΔΔΑ - Καμμένος: καταδίκη της Ελλάδας λόγω μη άρσης της ασυλίας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του Πάνου Καμμένου είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση η Ντόρα Μπακογιάννη.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα επειδή το 2018 είχε αρνηθεί να άρει την ασυλία του τότε υπουργού Άμυνας και βουλευτή Πάνου Καμμένου, σε βάρος του οποίου είχε κατατεθεί μήνυση για δυσφήμηση.



Το 2018 η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε παρευρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ίδια ημέρα που είχε δεχθεί αυτή την πρόσκληση, ο υπουργός Άμυνας της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ένα προσβλητικό γι' αυτήν μήνυμα.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι επίσης πρώην δήμαρχος των Αθηναίων και πρώην υπουργός Εξωτερικών, είχε προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια για δυσφήμηση, όμως το ελληνικό κοινοβούλιο είχε αρνηθεί να άρει την ασυλία του υπουργού.



«Η άρνηση να αρθεί η ασυλία του υπουργού εμπόδισε άμεσα την πρόσβαση της κ. Μπακογιάννη σε δικαστήριο και συνεπώς τη δυνατότητά της να προστατεύσει τη φήμη της», αποφάνθηκαν οι δικαστές του ΕΔΔΑ στο Στρασβούργο.



Εξάλλου, «η συμπεριφορά του Π.Κ. έναντι της κ. Μπακογιάννη -η δημοσίευση ενός μηνύματος στο Twitter που εμφανίζεται ως δυσφημιστική- δεν είχε καμιά σχέση με τις δραστηριότητες τις οποίες εκείνος ασκούσε μέσα στο πλαίσιο των υπουργικών ή κοινοβουλευτικών καθηκόντων του», πρόσθεσαν οι δικαστές.



Η Αθήνα οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα 5.000 ευρώ ως ηθική αποζημίωση.

ιδήσεις σήμερα:

“Market pass”: Πως κάνω αίτηση - Πίστωση της επιδότησης ασχέτως δαπανών (βίντεο)

“Qatar gate” - Το email του Ιταλού: “Μην ψηφίσετε κατά του Κατάρ”

Πλατεία Συντάγματος: Αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη