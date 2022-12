Κοινωνία

Δολοφονίες στη Νέα Σμύρνη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Τα δύο θύματα του μακελειού στη Νέα Σμύρνη σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν γνωστά στην περιοχή καθώς είναι μεταξύ των ατόμων που φρουρούσαν τα καταστήματα. Με βάση τον τρόπο δράσης του ο δολοφόνος είναι επαγγελματίας.





Στο «φως» της δημοσιότητας βρίσκονται τα ιατροδικαστικά πορίσματα για τους θανάτους των δύο ανδρών, που δέχθηκαν δολοφονική επίθεση στην καφετέρια στη Νέα Σμύρνη το βράδυ της Κυριακής.

Ο 41χρονος, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος αυτής της επίθεσης, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και πέθανε ως αποτέλεσμα τραυμάτων από πυροβολισμό, σύμφωνα με αλβανικά μέσα.

Ο 44χρονος, που από ότι αποδεικνύεται μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ήταν παράπλευρη απώλεια, φαίνεται να βρήκε τραγικό θάνατο εξαιτίας των σοβαρών τραυματισμών ενώ κάποια αλβανικά μέσα κάνουν λόγο για «ανακοπή καρδιάς». «Τρεις δολοφονίες για 700 κιλά κάνναβης;» είναι ο τίτλος του αλβανικού άρθρου.

Ολα έγιναν λίγο μετά τις 21:30, όταν εμφανίστηκε έξω από το μαγαζί ένας μαυροντυμένος άνδρας, που φορούσε χειρουργική μάσκα, ο οποίος πήγε πήγε στο τραπέζι που καθόντουσαν τα δύο θύματα και ξαφνικά έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να τους πυροβολεί. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και μια 31χρονη που καθόταν με την πλάτη στους δύο άνδρες όπου μιλούσε με τον ιδιοκτήτη του μπαρ και μια φίλη της. Παράλληλα, τραυματίστηκε πολύ ελαφρά και ένας άνδρας, ο οποίος μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί, προσπάθησε έντρομος να απομακρυνθεί, αλλά σκόνταψε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν χρειάστηκε, όμως, να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Τα δύο θύματα του περιστατικού, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν γνωστά στην περιοχή καθώς είναι μεταξύ των ατόμων που φρουρούσαν τα καταστήματα. Με βάση τον τρόπο δράσης του ο δολοφόνος είναι επαγγελματίας.

