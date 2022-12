Οικονομία

Φορολοταρία Χριστουγέννων: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές...

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια κλήρωση της ΑΑΔΕ, όπου 12 υπερτυχεροί μοιράστηκαν 1,2 εκατ. ευρώ στην φορολοταρία των Χριστουγέννων.

Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ «έβγαλε» 12 υπερτυχερούς, οι οποίοι κέρδισαν 100.000 ευρώ έκαστος.

Συμμετέχουν όσοι έκαναν ηλεκτρονικές συναλλαγές για τις αγορές τους μέσα στο 2022, ενώ εκτός θα μείνουν όσοι κέρδισαν σε προηγούμενη μηνιαία κλήρωση έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται 556 τυχεροί λαχνοί ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ,

500 που κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό των 100.000 ευρώ που δίνεται από την φορολοταρία είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις κληρώσεις συμμετέχουν ενήλικοι άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Οι λαχνοί που εξασφαλίζουν την συμμετοχή αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και χρησιμοποιώντας κάποιος τους κωδικούς του Taxisnet μπορεί να δει, με πόσους λαχνούς θα μπει στην κλήρωση. Αναγράφονται ως αριθμός και ως αριθμοσειρά όπως ακριβώς γίνεται και με τα λαχεία.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο καθ΄ ομολογία δράστης