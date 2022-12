Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κόρινθος: Διασωληνώθηκε κοριτσάκι 2,5 ετών

Αφότου διασωληνώθηκε κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού.





Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών με κορoνοϊό διεκομίσθη σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους γιατρούς του νοσοκομείου, που πάλευαν για τρεις ολόκληρες ώρες προκειμένου να το σώσουν, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ.

Το παιδί διασωληνώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ το παιδί δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

